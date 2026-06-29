Ιράν και Ομάν συζήτησαν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν αντάλλαξαν τις απόψεις τους, για πρώτη φορά μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν και το Ομάν αντάλλαξαν τις απόψεις τους, για πρώτη φορά μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ενώ οι δύο χώρες υποστηρίζουν πως ασκούν κυριαρχικά δικαιώματά τους επί του Ορμούζ, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (CNUDM), που υιοθετήθηκε το 1982 αλλά δεν έχει επικυρωθεί από την Τεχεράνη, εγγυάται δικαίωμα «διέλευσης» από στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπως αυτό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Η πρώτη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής για το Στενό του Ορμούζ πραγματοποιήθηκε στη Μουσκάτ», πρωτεύουσα του Ομάν, για την ανταλλαγή «απόψεων για τη μελλοντική διαχείριση» του Στενού, έγραψε στο Χ ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία.

Το μέλλον του Στενού του Ορμούζ, που ουσιαστικά αποκλείστηκε από το Ιράν στη διάρκεια του πολέμου, παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής τελών για τη διέλευση, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «διεθνή διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα», παρόλο που τα ύδατα του Στενού βρέχουν τις ακτές του Ιράν και του Ομάν.

Το Ομάν έχει διατυπώσει αυτές τις τελευταίες ημέρες ασαφείς θέσεις για το ζήτημα αυτό.

Την Τρίτη, ύστερα από την επίσκεψη Ιρανών αξιωματούχων, το Ομάν και το Ιράν είχαν δηλώσει σε κοινό ανακοινωθέν ότι θα εξετάσουν τα κόστη που σχετίζονται με τη μελλοντική διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Στο τέλος της εβδομάδας, το Ομάν είχε δηλώσει ότι δεν προβλέπεται κανένα «τέλος διέλευσης» στις μελλοντικές ρυθμίσεις, αναφέροντας παράλληλα το άνοιγμα ενός «προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου» που παρουσιάστηκε ως πρωτοβουλία σε συντονισμό με τον ΟΗΕ.

Το Ιράν δεν είδε με καλό μάτι την ανακοίνωση αυτή διότι το μοναδικό πέρασμα που έχει την άδεια της Τεχεράνης βρίσκεται σε ένα διάδρομο κατά μήκος των ακτών της.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες ότι κάθε απόπειρα για την υιοθέτηση μιας άλλης διαδρομής δημιουργεί τον κίνδυνο «κλιμάκωσης της έντασης» στην περιοχή, ύστερα από την επανάληψη εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες στον Κόλπο με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ