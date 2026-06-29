Ο Τραμπ παρουσίασε το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ με τη φωτογραφία του

Η έκδοσή θα ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα (6/7), με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών

Την μορφή του νέου συλλεκτικού Αμερικανικού διαβατηρίου-που πρόκειται να εκδοθεί σε μόλις 40.000 αντίτυπα- παρουσίασε και επίσημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε προαναγγελθεί.

Η έκδοσή θα ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα (6/7), με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί το πρώτο διαβατήριο των ΗΠΑ που απεικονίζει έναν πρόεδρο εν ενεργεία σε μια ιδιαίτερα επιβλητική φωτογραφία. Κάτι ανάλογο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν.

Την έκδοση του ανήγγειλε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social, με την «προειδοποιητικού» χαρακτήρα φράση: «Το νέο διαβατήριο των ΗΠΑ, που λέει: "Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε καλοί"».

Τι απεικονίζεται σε εξώφυλλο και 2η σελίδα

Στο εξώφυλλο του συλλεκτικού διαβατηρίου απεικονίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος με αυστηρό ύφος, καθισμένος στο γραφείο του, με φόντο το κείμενο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και την υπογραφή του στο κάτω μέρος. Λέγεται ότι το απεικονιζόμενο πορτρέτο βασίζεται σε φωτογραφία του επίσημου φωτογράφου του Λευκού Οίκου, Ντάνιελ Τόροκ.

Η δεύτερη σελίδα του νέου διαβατηρίου περιλαμβάνει πίνακα που απεικονίζει την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «United States of America 250», με τον Λευκό Οίκο να αποκαλεί το νέο σχέδιο «Πατριωτικό Διαβατήριο».

Αποτύπωμα Τραμπ και στα χαρτονομίσματα

Η πρωτοφανής πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα σε εμβληματικά αμερικανικά σύμβολα, προκαλώντας επικρίσεις από τους πολιτικούς του αντιπάλους, οι οποίοι κάνουν λόγο για ενίσχυση της προσωπολατρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο η υπογραφή του πρόκειται να συμπεριληφθεί σε συλλεκτικά χαρτονομίσματα, κάτι που επίσης συμβαίνει για πρώτη φορά με εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

