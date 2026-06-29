Νότια Κορέα: «All in» σε AI και τσιπ - Επενδύσεις 880 δισ. δολαρίων μέσω Samsung και SK Hynix

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τα βασικά στοιχεία της ΑΙ ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», υπογράμμισε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Νέα, ευρεία βιομηχανική στρατηγική με επίκεντρο τους ημιαγωγούς και την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας με επενδύσεις άνω των 880 δισ. δολαρίων για την εξασφάλιση παγκόσμιας κυριαρχίας στον κλάδο που βιώνει ακραία άνθιση και την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης ανάπτυξης που δεν θα περιορίζεται γύρω από την Σεούλ.

Το σχέδιο, με επικεφαλής τη Samsung Electronics και τη SK Hynix σηματοδοτεί την πιο τολμηρή προσπάθεια του Λι Τζάε Μιουνγκ να ευθυγραμμίσει τις φιλοδοξίες της Νότιας Κορέας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα τσιπ με τη δέσμευσή του να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να αναζωογονήσει τις περιφέρειες πέρα ​​από τη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

Πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών τσιπ μνήμης στον κόσμο, ο Λι Τζάε Μιουνγκ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ένα «μεγάλο άλμα προς τα εμπρός», που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην νοτιοκορεατική κοινωνία με επίκεντρο τον «τριπλό άξονα» των ημιαγωγών, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε τα βασικά στοιχεία της ΑΙ ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», υπογράμμισε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμά του σύμφωνα με το Reuters. Η Samsung και η SK Hynix θα επενδύσουν 1,35 τρισ. γουόν (880 δισ. δολάρια) σε προμηθευτές για την κατασκευή δύο νέων μονάδων κατασκευής τσιπ η καθεμία στα νοτιοδυτικά της χώρας.

«Για να καλύψουμε την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς, πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα τους κόμβους παραγωγής που βρίσκονται υπό κατασκευή», τόνισε ο Λι Τζάε Μιουνγκ. «Ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλίσουμε εκ των προτέρων συντριπτική παραγωγική ικανότητα μέσω νέων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους» επεσήμανε.

Τα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που παράγονται από τη Samsung Electronics και την SK Hynix έχουν γίνει καθοριστικά στον παγκόσμιο αγώνα για την κατασκευή προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δύο εταιρείες λειτουργούν ήδη μεγάλες εγκαταστάσεις ημιαγωγών τόσο εντός όσο και γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ.

Ο πρόεδρος της Samsung Electronics, Τζέι Ι. Λι, ανέφερε ότι η εταιρεία επέλεξε τη Γκουανγκγού, ως τοποθεσία για το νέο της σύμπλεγμα τσιπ, ενώ ο πρόεδρος της SK Hynix, Τσέι Τάι - Γουόν, πρόσθεσε πως η επιχείρηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει το πρότζεκτ της επέκτασής της. «Μας πήρε εννέα χρόνια για να δημιουργήσουμε ένα σύμπλεγμα στο Γιονγκίν. Επίσης, ένα εργοστάσιο τσιπ απαιτεί τεράστια γη, ενέργεια, νερό και ταλέντο», συμπλήρωσε ο Τσέι.