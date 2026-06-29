Allwyn: Μειώνει το κόστος δανεισμού κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως με νέα έκδοση ομολόγων

Η εισηγμένη ολοκλήρωσε ανατιμολόγηση του ευρώ term loan B λήξης 2032 και τιμολόγησε ιδιωτική τοποθέτηση ομολόγων €55 εκατ., με ετήσια εξοικονόμηση τόκων περίπου €5 εκατ.

Η Allwyn AG, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ALWN), ανακοίνωσε σήμερα ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε με επιτυχία:

ι) την ανατιμολόγηση (repricing) του υφιστάμενου δανείου EUR Term Loan B λήξης 2032 και

ιι) την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031.

Η ανατιμολόγηση μειώνει το περιθώριο (margin) του EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης (50 bps), από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το δάνειο τιμολογήθηκε στην ονομαστική του αξία (at par), ενώ η ημερομηνία λήξης του παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.

Τα ομόλογα θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις ήδη υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 550 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 4,625% και λήξης το 2031, ενώ θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με αυτές. Η εκκαθάριση της ιδιωτικής τοποθέτησης προγραμματίζεται για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων όρων κλεισίματος.

Τα ακαθάριστα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν: ι) για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και ιι) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Τόσο η ιδιωτική τοποθέτηση όσο και η ανατιμολόγηση είναι ουδέτερες ως προς τη μόχλευση (leverage neutral), δηλαδή δεν μεταβάλλουν το συνολικό επίπεδο δανεισμού της εταιρείας.

Συνολικά, οι δύο συναλλαγές εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες τόκων της εταιρείας κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Το EUR Term Loan B και οι Ομολογίες θα κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Ken Morton, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επενδυτές για τη συναλλαγή αυτή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στη σημερινή αγορά, καθώς πολύ λίγοι εκδότες στην αγορά των δανείων TLB έχουν πετύχει αντίστοιχους όρους φέτος. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενεργητική διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την διαφοροποιημένη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές».