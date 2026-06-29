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Ισπανία: Αμετάβλητος στο 3,6% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

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Αμετάβλητος στο 3,6% ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Ιούνιο
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Η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026.

Σημαντικά πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρέμεινε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ισπανία, κατά την πρώτη μέτρηση έπειτα από την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο στο 3,6%, την ίδια στιγμή που οι οικονομολόγοι του Bloomberg ανέμεναν αποκλιμάκωση στο 3,4%.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου ήταν οι κύριοι παράγοντες που διατήρησαν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, ενώ η μείωση των τιμών βενζίνης περιόρισε τις ανοδικές πιέσεις, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Από την άλλη, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,9%.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026, κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την πρόβλεψή του Μαρτίου.

«Εκτός από την αύξηση των τιμών της ενέργειας σε όλες τις οικονομίες, και συγκεκριμένα των τιμών του πετρελαίου, γίνονται εμφανείς οι έμμεσες επιπτώσεις», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής Χοσέ Λουίς Εσκρίβα.

Ωστόσο, παρά την άνοδο του πληθωρισμού, η ισπανική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά και να υπεραποδόσει σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2,3% φέτος και 1,7% το 2027.

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tags:
Ισπανία
Πληθωρισμός
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