Καφές πριν ή μετά το πρωινό: Τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό;

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από το πότε είναι η «καλύτερη» στιγμή για να καταναλωθεί: πριν ή μετά το πρωινό γεύμα.

Ο καφές αποτελεί για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και συχνά το πρώτο πράγμα που αναζητούν μόλις ξυπνήσουν το πρωί.

Δεν είναι απλώς ένα ρόφημα που προσφέρει ενέργεια, αλλά μια μικρή τελετουργία που σηματοδοτεί την έναρξη της ημέρας, ενισχύει τη συγκέντρωση και βοηθά πολλούς να μπουν σε ρυθμό μετά τον ύπνο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ολοένα και περισσότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από το πότε είναι η «καλύτερη» στιγμή για να καταναλωθεί: πριν ή μετά το πρωινό γεύμα.

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