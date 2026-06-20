Πώς οι λαγοκέφαλοι «κατέκτησαν» τις ελληνικές θάλασσες

Το συγκεκριμένο ξενικό είδος ζει εδώ και πολύ καιρό στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας στον ένα ή στον άλλο βαθμό τα οικοσυστήματα αλλά και την αλιεία.

Οι λαγοκέφαλοι αποτελούν το «καυτό» θέμα των ημερών, με την παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες να προκαλεί για μία ακόμα χρονιά ανησυχία στον πληθυσμό.

Το συγκεκριμένο ξενικό είδος ζει εδώ και πολύ καιρό στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας στον ένα ή στον άλλο βαθμό τα οικοσυστήματα, αλλά και την αλιεία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η παρουσία του έχει γίνει πιο αισθητή.

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