Τραμπ για Χεζμπολάχ: Μικροενόχληση που συνεχώς σηκώνει κεφάλι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον ηγέτη της Συρίας σχετικά με την καταπολέμηση της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μια ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το Ισραήλ ότι σκοτώνει πάρα πολλούς αμάχους, χωρίς να πετυχαίνει κάποιο αποτέλεσμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον ηγέτη της Συρίας σχετικά με την καταπολέμηση της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μια ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το Ισραήλ ότι σκοτώνει πάρα πολλούς αμάχους, χωρίς να πετυχαίνει κάποιο αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν Γαλλίας, αν μίλησε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα για τη Χεζμπολάχ, ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά και είπε «ναι». Σε ερώτηση που του τέθηκε αν ο Σάρα είναι πρόθυμος να ασχοληθεί με την ένοπλη σιιτική οργάνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα μιλούσε γι' αυτό αργότερα.

Χθες ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέκρινε τις τακτικές του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα επαίνεσε τον Σάρα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία στη Συρία το 2025 μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου και έχει προβεί σε προσεκτικές κινήσεις μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή.

«Θεωρώ ότι (ο Λίβανος) είναι ο μικρός πόλεμος, το Ιράν είναι ένας μεγάλος, αλλά έχουμε αυτή την μικροενόχληση εκεί έξω που συνεχώς σηκώνει κεφάλι, και αυτό είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους χθες Τρίτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει υποστηρίξει σθεναρά τον Σάρα, έναν πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα που ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ και έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν μετριοπαθή ηγέτη που προσπαθεί να ενώσει τη Συρία, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο, και να τερματίσει την απομόνωσή της.

«Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δεν είναι κανένα προσκοπάκι, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά (...) και είναι πολύ καλός με τη Χεζμπολάχ. Δεν τους συμπαθεί», δήλωσε ο Τραμπ χθες.

Το Reuters ανέφερε τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ είχαν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά ότι η Δαμασκός εμφανίστηκε απρόθυμη να αναλάβει μια τέτοια αποστολή από φόβο μήπως παρασυρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις στη Συρία και στον Λίβανο.

Ο Σάρα δήλωσε το Σάββατο ότι «οι φήμες που κυκλοφορούν για είσοδο της Συρίας στον Λίβανο είναι εντελώς αβάσιμες», σύμφωνα με σχόλια που δημοσιεύθηκαν στα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία του με το Ιράν.

Χθες Τρίτη, δήλωσε ότι το Ισραήλ πολεμά την Χεζμπολάχ για πολύ καιρό και έχει σκοτώσει πάρα πολλούς αμάχους.

«Δεν χρειάζεται να καταστρέφεις ένα ολόκληρο κτίριο κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα κτίρια και δεν είναι όλοι μέλη της Χεζμπολάχ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να ασχοληθεί με τη Χεζμπολάχ, γιατί για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι κάνουν καλύτερη δουλειά στο να το πετύχουν».

Πρόεδρος Λιβάνου: Ανεξάρτητες οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι «η διαδικασία των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητη» από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Βηρυτός διεξάγει από τον Απρίλιο απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον, τις οποίες έχει απορρίψει η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, και επαναλαμβάνει ότι θέλει να τις διαχωρίσει.

Ωστόσο η ανακοίνωση από το Ιράν και τον πακιστανό διαμεσολαβητή ότι η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή περιλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου έχει ανακατανείμει τους ρόλους.

Ο Αούν δήλωσε ότι ο Λίβανος χαιρετίζει την υποστήριξη από κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να βοηθήσει στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός, υιοθετώντας έναν ηπιότερο δημόσιο τόνο προς την Τεχεράνη έπειτα από εβδομάδες έντονων επικρίσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αούν κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δήλωσε ότι Λιβανέζοι σκοτώνονται για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Ιράν.

«Οι εγγυήσεις που λάβαμε και αυτά για τα οποία επιμένουμε, είναι ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι ανεξάρτητη, ακόμη κι αν υποστηρίζουμε σίγουρα την εκεχειρία και κάθε χώρα που έρχεται και μας βοηθά, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί «ανάμιξη» στις εσωτερικές της υποθέσεις.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι κύριος των αποφάσεών του και διεξάγει για πρώτη φορά τις διαπραγματεύσεις, χωρίς κανείς να διαπραγματεύεται γι αυτό», τόνισε ο πρόεδρος του Λιβάνου.

Ένας πέμπτος κύκλος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται για τις 22 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο χωρών που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, που αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτική ομιλία σήμερα, ευχαρίστησε την Τρίτη το Ιράν ότι επέτρεψε να τερματιστεί "η ισραηλινοαμερικανική επίθεση" στον Λίβανο. Και το σιιτικό κίνημα καλεί τις αρχές να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, η Χεζμπολάχ μείωσε τη συχνότητα των πυρών της κατά του ισραηλινού στρατού.

Τα ισραηλινά πλήγματα μειώθηκαν επίσης, ωστόσο προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε στις 2 Μαρτίου ρουκέτες κατά του Ισραήλ, που απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά τους οποίους σκοτώθηκαν περισσότεροι από 3.800 άνθρωποι και μια χερσαία επιχείρηση στον νότο της χώρας όπου τα στρατεύματα καταλαμβάνουν ένα μέρος του εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ