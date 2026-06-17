Vodafone Ελλάδος: Επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ για ψηφιακό μετασχηματισμό καταστημάτων

Δημιουργεί μια νέα γενιά προορισμών τεχνολογίας, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες λύσεις συνδεσιμότητας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας.

Νέα επένδυση άνω των 15 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Vodafone Ελλάδας για τον συνολικό μετασχηματισμό του δικτύου καταστημάτων της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μέσα από αυτή δημιουργεί μια νέα γενιά προορισμών τεχνολογίας, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες λύσεις συνδεσιμότητας, παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας και να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.

«Ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων μας αποτελεί μια στρατηγική επένδυση με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και αναβαθμισμένης εμπειρίας για τον πελάτη. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, που συνδυάζει καινοτόμα προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Vodafone ως αξιόπιστου συνεργάτη συνδεσιμότητας, ψηφιακών λύσεων και τεχνολογίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις», δήλωσε ο Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.

Νέα εμπειρία καταστήματος

Από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η Vodafone έχει ήδη ανακαινίσει περισσότερα από 45 καταστήματα, προσφέροντας μια νέα εμπειρία τεχνολογίας στους επισκέπτες: πιο σύγχρονη και πιο διαδραστική από ποτέ, με στόχο σταδιακά τα επόμενα χρόνια να ανακαινιστεί το σύνολο των 244 καταστημάτων. Το ψηφιακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών εκσυγχρονίζεται με σκοπό τόσο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των αιτημάτων, όσο και την διευκόλυνση των εργαζομένων. Η νέα αρχιτεκτονική των καταστημάτων μετατρέπει κάθε σημείο σε έναν ολοκληρωμένο χώρο τεχνολογίας. Οι συσκευές παρουσιάζονται με τη μορφή ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων ανά κατασκευαστή, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν εύκολα συνολικές λύσεις που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής τους.

Τα νέα καταστήματα φιλοξενούν ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, όπως smartphones, tablets, accessories, wearables, smarthome, laptops, gaming, gadgets από τα μεγαλύτερα brands της αγοράς, όπως Samsung, Apple, Xiaomi, TCL, Motorola, Oppo, HP, Lenovo, Garmin, PlayStation, Nintendo κ.ά. Παράλληλα, η σημαντικά ενισχυμένη γκάμα αξεσουάρ καλύπτει κάθε ανάγκη προστασίας, φόρτισης, ήχου και smart living, άθλησης και διασκέδασης, ενώ οι διευρυμένες κατηγορίες smarthome και gaming προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις συνδεσιμότητας, ασφάλειας και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν εύκολα την τεχνολογία που επιθυμούν με ευέλικτες επιλογές πληρωμής έως και 36 άτοκων δόσεων μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και γονείς, η Vodafone εισάγει τη νέα κατηγορία προϊόντων «Τεχνολογία για Παιδιά», με επιλεγμένες λύσεις smartphones και αξεσουάρ που αποτρέπουν την πρόσβαση σε social media, μηχανές αναζήτησης, και ακατάλληλο περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής επένδυσης, ξεχωριστή θέση κατέχει το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, το οποίο αποτελεί το πιο σύγχρονο flagship tech store της αλυσίδας και του ομίλου Vodafone παγκοσμίως.

Νέες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πελάτη

Σε κάθε νέο κατάστημα έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος εξυπηρέτησης από την ομάδα των Tech Heroes, της εξειδικευμένης ομάδας τεχνολογίας της Vodafone. Οι Tech Heroes παρέχουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με άμεση αποκατάσταση προβλημάτων και υποστήριξη σε κάθε ανάγκη των πελάτων, κάνοντας την τεχνολογία απλή για όλους. Οι Tech Heroes βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε στάδιο, από την επιλογή μιας νέας συσκευής έως την προστασία και τη συντήρησή της.

Μέσα από υπηρεσίες όπως το Vodafone Tech Insurance, που προσφέρει υπηρεσίες ασφάλισης για smartphones και tablets, το Vodafone Tech Protect, για προηγμένη προστασία οθόνης με μεμβράνη που κόβεται επί τόπου και το Vodafone Tech Service, για γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή, με σιγουριά σε κάθε βήμα οι πελάτες απολαμβάνουν εξατομικευμένες λύσεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και υποστήριξη για τις συσκευές τους.

Με τη νέα αυτή στρατηγική, η Vodafone επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του φυσικού καταστήματος, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο οικοσύστημα τεχνολογίας που φέρνει πιο κοντά προϊόντα, υπηρεσίες και ανθρώπους, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της οικογένειας και των επαγγελματιών.