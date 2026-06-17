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Η Ολλανδία δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατ. ευρώ για drones και άλλα όπλα

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Η Ολλανδία δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατ. ευρώ για drones και άλλα όπλα
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Με τη νέα αυτή δέσμευση, η συνολική συνεισφορά της Ολλανδίας στην πρωτοβουλία αυτή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η ολλανδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αγοράσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ .

Η Ολλανδία θα αγοράσει drones αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ από ολλανδικές εταιρείες του τομέα της άμυνας. Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες (PURL).

Με τη νέα αυτή δέσμευση, η συνολική συνεισφορά της Ολλανδίας στην πρωτοβουλία αυτή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ολλανδία παρέχει στην Ουκρανία εξοπλισμό και πυραύλους για την αντιαεροπορική της άμυνα, καθώς και πυρομαχικά για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και άλλα συστήματα.

Η Ολλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων για συνεργασία στον τομέα των αμυντικών καινοτομιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ουκρανία
Drone
Ολλανδία
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