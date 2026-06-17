Χρηματιστήριο: Διευρύνθηκε το ανοδικό σερί - Μικτή εικόνα σε τράπεζες και blue chips

Με μικρά κέρδη, αλλά κοντά στα υψηλά ημέρας και σε νέο πολυετές υψηλό, το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη. Συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις - το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί εντός του 2026.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αλλά και στην πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον Κέβιν Γουόρς, κινήθηκαν την Τετάρτη οι αγορές, ενώ ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας μετά από εναλλαγές προσήμου κατάφερε να κλείσει με μικρά κέρδη, αλλά κοντά στα υψηλά ημέρας.

Επενδυτές και αναλυτές εστιάζουν στις λεπτομέρειες που έχουν διαρρεύσει σχετικά με το MoU μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με έμφαση στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και σε άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στην πλειονότητά τους, οι αναλυτές αναμένουν μια «περιπετειώδη» διαπραγμάτευση, και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χρειαστούν αλλεπάλληλες παρατάσεις της προθεσμίας, σε περίπτωση που οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να γεφυρώσουν εγκαίρως τις διαφορές τους.

Χαρακτηριστική ως προς αυτό και η εκτίμηση της BNP Paribas, που εκτιμά ότι, αν και η πτώση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να συνεχιστεί, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν αβέβαιες καθώς η συμφωνία μεταξύ Ιράν καi ΗΠΑ αποτελεί μόνο την αρχή μιας δύσκολης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μια αναζωπύρωση των εντάσεων, σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, θα μπορούσε να διαταράξει εκ νέου την ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Οι τιμές του Brent βρέθηκαν σήμερα να υποχωρούν κάτω και από τα 78 δολάρια το βαρέλι, για να επανέλθουν στη συνέχεια σε επίπεδα πέριξ των 80 δολαρίων.

Σε ό,τι αφορά τη διήμερη συνεδρίαση της Fed, αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητο το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,50%-3,75%, όμως οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις και σε ενδείξεις για το κατά πόσο οι αξιωματούχοι υιοθετούν πιο επιθετική στάση, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων. Πάντως οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων κατά 21 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν σταθεροποιητικά, με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε κοντά στα υψηλά ημέρας και σε νέο πολυετές υψηλό, στις 2.484,69 μονάδες με άνοδο 0,38%. Έτσι, συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί εντός του 2026.

Ο δείκτης των τραπεζών κινείται επίσης ανοδικά, με κέρδη 0,43% στις 2.880,13 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος 2,80% της Eurobank στα 4,40 ευρώ, ενώ με θετικό πρόσημο ακολούθησε μόνο η ΕΤΕ, ενισχυμένη 0,42% στα 15,50 ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος, η Optima υποχώρησε 1,71% στα 10,40 ευρώ και ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς (-0,70%) και Alpha Bank (-0,66%). Η Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε αμετάβλητη στα 9,80 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,2 με 55 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 64 σε αρνητικό και 31 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 303,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 40,69 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές των Helleniq Energy (+5,20%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,27%) ενώ, πέραν των τραπεζών, σε θετικό έδαφος ακολούθησαν οι ΔΕΗ (+1,66%), Viohalco (+0,94%), Τιτάν (+0,94%), Metlen (+0,63%) και Coca-Cola HBC (+0,19%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Cenergy με πτώση 2,935 στα 23,82 ευρώ και ακολούθησαν οι ΕΥΔΑΠ και Aktor με απώλειες 1,94% και 1,80% αντίστοιχα. Πτωτικά άνω του 1% κινήθηκαν και οι τίτλοι των Allwyn (-1,69%), ΟΤΕ (-1,65%), Motor Oil (-1,61%), ΔΑΑ (-1,48%) και ElvalHalcor (-1,16%). Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι Lamda Development (-0,67%), Aegean (-0,55%), Σαράντης (-0,53%) και Jumbo (-0,26%).