Project Voria: Τον Μάιο του 2028 τα εγκαίνια του καζίνο Αμαρουσίου

Τον Μάιο του 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Project VORIA, μία επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο Μαρούσι έναν νέο προορισμό φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνών προδιαγραφών.

Τον Μάιο του 2028 αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Project VORIA, μία επένδυση ύψους 380 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο Μαρούσι έναν νέο προορισμό φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνών προδιαγραφών. Το Project VORIA, το οποίο έχει περάσει ήδη σε φάση κατασκευής, θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων, επιλογές εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και καζίνο.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Project VORIA αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, η επένδυση εκτιμάται ότι θα αποφέρει οφέλη για το Δημόσιο που προσεγγίζουν τα 700 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει περίπου 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη ενός νέου πόλου φιλοξενίας και ψυχαγωγίας αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα και να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ρόλο των βορείων προαστίων ως προορισμού για επιχειρηματικές και συνεδριακές δραστηριότητες. Το έργο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές παρεμβάσεις με ευρύτερο δημόσιο όφελος, όπως η δημιουργία νέων υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, η αναβάθμιση των κυκλοφοριακών υποδομών ενώ επιπλέον 30 εκατ. ευρώ καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας.

Το Καζίνο, στη νέα του στέγη, θα αποτελεί έναν υπερσύγχρονο προορισμό ψυχαγωγίας, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία παιχνιδιού και διασκέδασης, με την εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας της Regency Entertainment. Θα διαθέτει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, ηλεκτρονικά τερματικά, καθώς και VIP αίθουσες, εστιατόρια και μπαρ.

Κεντρικό στοιχείο του συγκροτήματος θα αποτελέσει το νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της MGallery Collection του Ομίλου Accor, ενός διεθνούς brand που περιλαμβάνει ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα, αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας. Η στρατηγική συνεργασία διάρκειας 25 ετών ενισχύει τη διεθνή διάσταση του έργου και εντάσσει το Μαρούσι σε ένα αναγνωρισμένο παγκόσμιο δίκτυο φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνα, καθώς και συνεδριακές υποδομές με αμφιθέατρο δυναμικότητας 1.100 θέσεων. Ο Όμιλος Accor συμμετέχει από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, διασφαλίζοντας την πλήρη ενσωμάτωση των προδιαγραφών και της φιλοσοφίας του brand σε κάθε πτυχή του έργου.

Ο σχεδιασμός του Project VORIA έχει βασιστεί στην αρχή ότι το συγκρότημα θα εντάσσεται ομαλά στον αστικό ιστό της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το κτίριο αναπτύσσεται σε ύψος χαμηλότερο από τα γειτονικά κτίρια, ενώ η αρχιτεκτονική του περιορίζει την αίσθηση του όγκου και ενισχύει τη σύνδεσή του με το περιβάλλον. Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας και εκτεταμένους χώρους πρασίνου συνολικής έκτασης 17.232 τ.μ., οι οποίοι υπερβαίνουν σημαντικά τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, 25 από τα 50 συνολικά στρέμματα της έκτασης παραχωρήθηκαν στον Δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους πολίτες, συνολικής έκτασης περίπου 30.000 τ.μ., ενισχύοντας το διαθέσιμο δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις παρεμβάσεις που προβλέπονται για την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών υποδομών της περιοχής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης. Με χρηματοδότηση αποκλειστικά της North Star Entertainment, που είναι ο φορέας της επένδυσης, και με την παραχώρηση περίπου 3.500 τ.μ. από την έκταση του έργου για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, θα υλοποιηθούν έργα στον κόμβο των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, στους παραδρόμους που περιβάλλουν την ανάπτυξη, κατά μήκος της Σπύρου Λούη, καθώς και στην πεζογέφυρα των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδέει το Χαλάνδρι με το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκοινωνιακής μελέτης, η κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και θα ελαφρύνουν τη συνολική κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνεται, άλλωστε, πως οι ώρες αιχμής της επισκεψιμότητας του Voria, διαφοροποιούνται από εκείνες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και χρήσεων που συγκεντρώνονται στην περιοχή.

Εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του Voria, προβλέπεται η υλοποίηση της ανακατασκευής του Πύργου Μυλωνά, καθώς και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό Mont Parnes, έργα προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του Voria, η North Star θα ενισχύει οικονομικά τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καθώς και τις εργασίες συντήρησης του Τελεφερίκ. Το κτίριο και το υπερσύγχρονο Τελεφερίκ θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Το Project VORIA είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση. Είναι η έκφραση της πεποίθησής μας ότι η Αθήνα αξίζει νέους προορισμούς που συνδυάζουν τη φιλοξενία, την ψυχαγωγία, τους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους και το πράσινο με τρόπο σύγχρονο. Στόχος μας δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε ένα νέο κτίριο, αλλά έναν προορισμό που θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, θα ενισχύει την ελκυστικότητα της πόλης για κατοίκους και επισκέπτες και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει σημαντικές προοπτικές. Πιστεύουμε ότι έργα όπως το Project VORIA, τα οποία ακολουθούν τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες ανάπτυξης, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για την οικονομία, το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα παρουσιάζουμε τα σχέδια του Project VORIA, αλλά στην πραγματικότητα παρουσιάζουμε το πώς φανταζόμαστε το μέλλον αυτής της περιοχής: πιο δυναμικό, πιο φιλόξενο, πιο εξωστρεφές και πιο συνδεδεμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης Αθήνας» δήλωσε ο κ. Γιάννης Τσιρίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της North Star Entertainment, φορέα της επένδυσης του Project VORIA.

«Το Project VORIA αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτυπώνει, παράλληλα, τη σύγχρονη προσέγγιση της ΕΤΑΔ στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της: με στρατηγικό σχεδιασμό, μακροπρόθεσμη προοπτική και στόχο τη δημιουργία διαρκούς αξίας.

Η μετάβαση του έργου στη φάση της υλοποίησης επιβεβαιώνει ότι ένα ακίνητο, όταν ωριμάζει σωστά και αποκτά σαφές επενδυτικό πλάνο, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης για μια ολόκληρη περιοχή.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμβάλαμε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και συνεχίζουμε να στηρίζουμε μια επένδυση με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, η οποία αναβαθμίζει το Μαρούσι και, ταυτόχρονα, θέτει τις βάσεις για την επόμενη ημέρα της Πάρνηθας, μέσα από την αξιοποίηση ενός μοναδικού περιουσιακού στοιχείου με σεβασμό στον χαρακτήρα και την περιβαλλοντική αξία της περιοχής.» δήλωσε η κα. Ηρώ Χατζηγεωργίου, Δευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, που ελέγχει το 49% της North Star Entertainment.

«Το Project VORIA σχεδιάστηκε ως μια ανάπτυξη που συνομιλεί με το περιβάλλον της πόλης, ενώ φέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στην περιοχή από πολλές απόψεις. Αρχικά, με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην περιοχή που έως σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί και ως αποτέλεσμα τακτοποιούνται περιουσίες πολιτών οι οποίοι θα δουν τα ακίνητά τους να παίρνουν μεγάλη αξία. Επιπλέον, δημιουργεί νέους δημόσιους χώρους που θα μπορούν να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες, μιας και το 42% της έκτασης θα αποτελούν κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και ένα πρόσθετο 35% θα είναι ακάλυπτη επιφάνεια πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διακριτική ένταξη του συγκροτήματος στον αστικό ιστό, στη μείωση της αίσθησης του όγκου του κτιρίου, στην ενίσχυση του πρασίνου και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Παράλληλα, οι σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που συνοδεύουν την επένδυση βελτιώνουν τη λειτουργία της περιοχής και ενισχύουν την οδική ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη του έργου συμβαδίζει με την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων. Πιστεύουμε ότι το Project VORIA μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο παράδειγμα του πώς μια μεγάλη επένδυση δημιουργεί αξία όχι μόνο για τους επισκέπτες της, αλλά και για την ίδια την πόλη που τη φιλοξενεί» ανέφερε ο κ. Σπύρος Τσαγκαράτος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του αρχιτεκτονικού γραφείου ASPA-KST.