Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μόντι: «Ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας»

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού της Ινδίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον τη περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας».