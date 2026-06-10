Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μόντι: «Ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού της Ινδίας.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον τη περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας».
Congratulations @narendramodi on becoming India’s longest-serving elected Prime Minister. I look forward to further deepening our strategic partnership and cooperation. Together, Greece & India will continue building bridges between Europe and Asia for the benefit of our peoples.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 10, 2026