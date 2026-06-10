Πολιτική | Ελλάδα

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μόντι: «Ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας»

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Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μόντι: «Ο μακροβιότερος εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ινδίας»
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Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού της Ινδίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Συγχαρητήρια @narendramodi για την εκλογή σας ως του μακροβιότερου εκλεγμένου πρωθυπουργού της Ινδίας. Αναμένω με ενδιαφέρον τη περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και συνεργασίας. Μαζί, η Ελλάδα και η Ινδία θα συνεχίσουν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας».

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Ινδία
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