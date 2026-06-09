Πιερρακάκης: «Η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ ως το 2028»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας.

Τον Ιούνιο θα νομοθετηθούν τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Προσθέτοντας ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και μη- δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, είναι και πολλά άλλα- θα αξιοποιείται διαρκώς προς τη βελτίωση της συνθήκης των πολιτών.

Παράλληλα, ο υπουργός επεσήμανε ότι η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αντιστοιχεί σε έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία '26- '28. Και οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, έχει τοποθετηθεί πρωτίστως ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας. «Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον ελληνικό λαό», πρόσθεσε, «για να εξαντλήσουμε την τετραετία, για να κυβερνήσουμε τη χώρα και για να λύσουμε προβλήματα. 'Αρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η διάθεση. Αφορά περισσότερο, θα έλεγα, στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο ασχολείται συνεχώς με τις εκλογές. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το «κυβερνάν» από το «εκλέγεσθαι»».

Ειδικά δε με το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολλά πολιτικά κόμματα υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, απάντησε ότι «στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ως χώρα, τι σημαίνει να μην υπάρχει σταθερότητα. Και η σταθερότητα δεν είναι σλόγκαν. Είναι σαν το οξυγόνο. Καταλαβαίνεις, τι σημαίνει, όταν δεν είναι εκεί. Άρα, πρέπει να μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός είπε ότι αφ' ενός γίνονται στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές (π.χ. επιδότηση στο Diesel, επιδότηση στα λιπάσματα), ή αμιγώς στοχευμένες ενέργειες (π.χ. τα 150 ευρώ για κάθε παιδί) και αφ' ετέρου υπάρχουν τα μόνιμα μέτρα, τα οποία εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία αφαιρώντας βάρη (π.χ. μείωση 83 φόρων και εισφορών, μηδενισμός του φόρου για νέους κάτω των 25 ετών που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ σε 12.000 οικισμούς, κ.λπ.).