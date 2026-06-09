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Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

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Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»
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Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».

Η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, δήλωσε ότι «Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο».

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και στα αεροσκάφη της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής.

Παρά το απρόσμενο περιστατικό, όλες οι πτήσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά και τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Σημειώνεται, ότι στην Κύπρο γίνεται η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διάρκεια της οποία πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, που προβλέπει αμυντική συνδρομή και ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στο νησί.

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tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Νίκος Δένδιας
Κύπρος
Ελληνοτουρκικά
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