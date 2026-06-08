Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

Ανάφερε ακόμη ότι παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο.

«Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πρόσθεσε ότι δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών και την άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Ανέφερε επίσης τις εκτιμήσεις των ειδικών σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ. Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ, κάτι που ενισχύει την εντύπωση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις.

Παράλληλα, είπε ότι το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα, οι περισσότερες εκ των οποίων φαίνεται να προκλήθηκαν από αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο. Τόνισε ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούσαν όλα τα περιστατικά, ενώ υπογράμμισε πως χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων οι περισσότερες πυρκαγιές περιορίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Επισήμανε ακόμη ότι από την αρχή του έτους έως τις 7 Ιουνίου 2026 είχαν επιβληθεί 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ και είχαν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πρόκλησης πυρκαγιών.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι αυξήθηκε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας ότι η αύξηση υπερβαίνει τον σωρευτικό πληθωρισμό της περιόδου. Σημείωσε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει θετικές επιδόσεις, με το ιδιωτικό χρέος να ανέρχεται στο 94,5% του ΑΕΠ, τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει μειωθεί στο 3,3% και ρυθμίσεις οφειλών ύψους 6,8 δισ. ευρώ να έχουν πραγματοποιηθεί μόνο μέσα στο 2025. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων, της αύξησης των εξαγωγών και της καταναλωτικής δαπάνης, γεγονός που αντανακλά την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Επιπλέον, είπε ότι παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο, ενώ θα ενισχύεται και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Αναφέρθηκε ακόμη στην επέκταση του συστήματος «Βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, επισημαίνοντας ότι ήδη 73 νοσοκομεία είχαν διασυνδεθεί και ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών είχε μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, γεγονός που αποτυπώνει όπως είπε τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία παρουσιάστηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Ανέφερε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί πιλοτικά, προβλέπει δωδεκάμηνη θητεία για γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών και συνοδεύεται από κίνητρα, όπως η αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή πραγματοποιεί μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην πλειονότητά τους φαίνεται να οφείλονται σε αμέλειες κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες όπου προκύπτουν.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 380.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ, από τα 1.250 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Η αύξηση αυτή, ύψους 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου, ο οποίος ανέρχεται σε 20,8%.

Το ακατάσχετο oφείλει να αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα και όχι εκείνη του χθες. Το 2015, όταν ορίστηκε στα 1.250 ευρώ, η Ελλάδα βρισκόταν υπό δημοσιονομική ασφυξία.

Η αύξηση του ακατάσχετου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη ορατά, καθώς:

* Σήμερα η Ελλάδα εμφανίζει ιδιωτικό χρέος ίσο με το 94,5% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 121,4%.

* Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών βρίσκεται πλέον στο 3,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ το 2016 είχε φτάσει στο 48,5%,

* Μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Υπερδιπλάσιος ρυθμός ανάπτυξης καταγράφεται για την Ελλάδα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Ειδικότερα, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2025, ενώ το ΑΕΠ της Ε.Ε. μεγεθύνθηκε κατά 0,7%. Παράλληλα, μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2025 και του πρώτου του 2026, η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,2%, ενώ το ΑΕΠ της Ένωσης μειώθηκε κατά 0,1%.

Η αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στις επιδόσεις του ελληνικού εμπορίου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 2,4% και υπερέβη κατά πολύ την άνοδο των εισαγωγών που ήταν 0,5%, εξέλιξη που οδήγησε στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, κατά 1% σε ετήσια βάση, με σημαντική συνεισφορά και της κρατικής δαπάνης.

Οι εν λόγω μετρήσεις αντικατοπτρίζουν σε έναν βαθμό την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς περιλαμβάνουν τον Μάρτιο, που ήταν ο πρώτος μήνας της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr για την παρακολούθηση των αιτημάτων των πολιτών προς το Δημόσιο.

Αξιοποιώντας την ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής της.

Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά σε όλες τις υποθέσεις του Δημοσίου, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα.

Επιπλέον, θα υπάρχει έλεγχος από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ η ορθή εφαρμογή του συστήματος θα συνδέεται και με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Επεκτείνεται, σταθερά, σε όλη τη χώρα το Σύστημα «Βραχιολάκι» για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Ήδη 73 νοσοκομεία είναι διασυνδεδεμένα και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.

Το δε Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά, με περισσότερα από 10.300 περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2 ώρες και 37 λεπτά.

Στα στοιχεία αποτυπώνεται, επί της ουσίας, η βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Οι πρώτες 72 γυναίκες που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά τη στρατιωτική τους θητεία παρουσιάστηκαν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία. Η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης λειτουργεί πιλοτικά και προβλέπει θητεία 12 μηνών για γυναίκες ηλικίας από 20 έως 26 ετών.

Μεταξύ των κινήτρων για όσες επιλέξουν να υπηρετήσουν περιλαμβάνονται η αναγνώριση της περιόδου θητείας τους ως προϋπηρεσίας και η μοριοδότησή τους σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως επαγγελματίες οπλίτες ή πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ