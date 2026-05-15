Διεθνής διάκριση της SOCIALDOO στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο

Η καμπάνια επικοινωνίας για τη λειψυδρία που σχεδίασε και υλοποίησε η SOCIALDOO για την ΕΥΔΑΠ, διακρίθηκε στα βραβεία PR Week Global Awards που απονεμήθηκαν χθες στο Λονδίνο.

Η βραβευμένη καμπάνια εστίαζε στην πολυεπίπεδη ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λειψυδρία και αναγνωρίστηκε από την κριτική επιτροπή για την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργικότητά της.

Η SOCIALDOO διακρίθηκε ανάμεσα σε 300 κορυφαίες εταιρείες από 35 χώρες και ήταν shortlisted μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων εταιρειών επικοινωνίας στην Ευρώπη.


Η CEO της SOCIALDOO Ελένη Σουράνη, τόνισε ότι η διάκριση αυτή αποτελεί αντανάκλαση της πορείας της εταιρείας αλλά και μια ακόμα διεθνής αναγνώριση του δομικού ρόλου του κλάδου της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, εμβληματική δημοσιογράφος του BBC, Maryam Moshiri, σε αυτή την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων η επικοινωνία έχει έναν καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση των μεγάλων αλλαγών της εποχής μας.

Η τελετή απονομής των PR Week Global Awards διεξήχθη στο Jumeirah Carlton Tower με την παρουσία εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου διεθνώς.

