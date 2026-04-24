Wall Street: Άνοδος S&P 500-Nasdaq λόγω αισιοδοξίας για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - «Εκτόξευση» 22% για την Intel

Η είδηση ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν σύντομα στο Πακιστάν, δίνει ελπίδα στους επενδυτές.

Ανοδικά κινούνται S&P 500 και Nasdaq την Παρασκευή στην Wall Street, μετά την αισιόδοξη είδηση ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν σύντομα στο Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δήλωσε πακιστανική κυβερνητική πηγή. Παράλληλα, ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα ξεκινήσει σήμερα ένα ταξίδι που περιλαμβάνει επισκέψεις στο Ισλαμαμπάντ, στο Μασκάτ και στη Μόσχα

Σε αυτό το κλίμα, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,23% στις 7.123,69 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύεται 0,75% στις 24.615,91 μονάδες. Ο Dow Jones δεν ακολουθεί στα «πράσινα» τους δύο δείκτες και υποχωρεί 203 μονάδες ή 0,41% στις 49.106,85 μονάδες.

Μετά την είδηση πως μπορεί τα αντικρουόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών, το πετρέλαιο πάτησε «φρένο» στα εντυπωσιακά ράλι, με το West Texas Intermediate να έχει πέσει κάτω από τα 96 δολάρια το βάρελι, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από 105 δολάρια ανά βαρέλι.

Στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος στις αγορές, βοήθησε και η ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους κατά τρεις εβδομάδες.

«Η Συνάντηση πήγε πολύ καλά!» έγραψε ο πρόεδρος σε μια ανάρτηση στο Truth Social. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο για να τον βοηθήσουν να προστατευτεί από τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή.

Η ανοδική κίνηση στον S&P 500 την Παρασκευή υποστηρίχθηκε από τη μετοχή της Intel, η οποία σημειώνει άνοδο 22% καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε πολύ καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα α' τριμήνου, με τη δοκιμαζόμενη κατασκευάστρια ημιαγωγών να δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 29 σεντ, έναντι εκτίμησης για μόλις 1 σεντ, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 13,58 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 12,42 δισ. δολάρια.

Αυτό προσθέτει στο ράλι που σημείωσαν οι μετοχές ημιαγωγών αυτή την εβδομάδα. Την Πέμπτη, το iShares Semiconductor ETF κατέγραψε την 17η συνεχόμενη θετική του συνεδρίαση και τώρα οδεύει προς το τέλος της εβδομάδας με κέρδος 11%.

Για τους τρεις κύριους δείκτες, ωστόσο, η εβδομάδα αναμένεται να διαμορφωθεί με μεικτή εικόνα. Ο S&P 500 βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κλείσει το επταήμερο αμετάβλητος, ενώ ο Dow Jones κινείται προς πτώση 0,6%. Ο Nasdaq έχει ενισχυθεί 0,7% αυτή την εβδομάδα.