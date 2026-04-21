Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία ζητούν συζήτηση από την ΕΕ για αναστολή σύνδεσης με Ισραήλ

Η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσής της με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες πριν από μία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

«Η Ισπανία, μαζί με τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, έχουν ζητήσει η αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να συζητηθεί σήμερα», δήλωσε ο Αλμπάρες.

Η ΕΕ είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Η αναστολή της εμπορικής σύνδεσης είχε ήδη συζητηθεί, αλλά δεν υπήρξε απόφαση καθώς πολλές χώρες μέλη, όπως η Γερμανία, διατηρούν επιφυλάξεις. Όμως η επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ή η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο, ώθησαν αρκετές χώρες να επαναφέρουν το θέμα στο τραπέζι.

Μια ενδεχόμενη αναστολή της συμφωνίας θα μπορούσε να επανεξεταστεί μετά τα «δυσανάλογα» ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και τις βιαιοπραγίες που διαπράχθηκαν από εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ