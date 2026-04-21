Δημοσκόπηση Interview: Κάμψη της ΝΔ, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού - Πρόωρες εκλογές θέλουν οι πολίτες

Τα στοιχεία που αναδεικνύονται από τη νέα δημοσκόπηση της Interview.

Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται αυτό της Μαρίας Καρυστιανού σε δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic, ενώ τα στοιχεία δείχνουν κάμψη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες, σε πλειοψηφία, ζητούν την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η οποία έγινε σε δείγμα 4.428 ερωτηθέντων μεταξύ 14η και 20ης Απριλίου, η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, μετρώντας όμως απώλειες σε σχέση με την μέτρηση του Μαρτίου όταν είχε λάβει 28,7%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και το κόμμα Καρυστιανού.

