Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμερα και αύριο, στη Γραμμή 7 του Τραμ

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21 -22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά. Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:

  • Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
  • Μικράς Ασίας στις 19:39,
  • Λαμπράκη στις 19:42,
  • Ευαγγελίστρια στις 19:46,
  • Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
  • Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:

  • Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
  • Αγία Τριάδα στις 20:07,
  • Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
  • 34ου Συντάγματος στις 20:11,
  • Ανδρούτσου στις 20:12 και
  • Σκυλίτση στις 20:14.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρωταθλητές της φοροδιαφυγής τα συνεργεία αυτοκινήτων - Στο 30% η παραβατικότητα το 2025

Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση

Πώς θα είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian που ανοίγει μέσα στην εβδομάδα (pics)

