Κατς: Η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί με «στρατιωτικά και διπλωματικά» μέσα

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ απείλησε ότι θα συνεχιστούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, αν η λιβανική κυβέρνηση «συνεχίσει να μην σέβεται τις υποχρεώσεις της»

Το Ισραήλ σκοπεύει να αφοπλίσει τη λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ «με στρατιωτικά και διπλωματικά» μέσα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς. «Ο στρατηγικός στόχος της εκστρατείας στον Λίβανο είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ (...) χάρη σε έναν συνδυασμό στρατιωτικών και διπλωματικών μέσων», δήλωσε ο Κατς στη διάρκεια τελετής με αφορμή την εθνική ημέρα του Ισραήλ προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Την Παρασκευή τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αν και έκτοτε έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά, ενώ νέες "άμεσες" συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, μερικές ημέρες έπειτα από μια πρώτη συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών, δήλωσε χθες Δευτέρα στο AFP εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Όμως, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απείλησε ότι θα συνεχιστούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, αν η λιβανική κυβέρνηση «συνεχίσει να μην σέβεται τις υποχρεώσεις της». «Θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο και απέναντι σε πυρά προερχόμενα από τον Λίβανο», σημείωσε ο Κατς.

Τη Δευτέρα ένας αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ζητήσει από τους κατοίκους πολλών χωριών στον νότιο Λίβανο να μην επιστρέψουν στις εστίες τους, καταγγέλλοντας ότι οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στην περιοχή αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ