Οριακές μεταβολές και επιφυλακτικότητα στο ταμπλό του ΧΑ

Upd. 13:16

Διστακτικά κινούνται την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μέσα σε κλίμα γενικευμένης επιφυλακτικότητας λόγω του θολού τοπίου στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν.

Η αβεβαιότητα γύρω από τα πιθανά σενάρια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αυξάνεται, ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. Όσο παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, η κατάσταση θα παραμένει σύνθετη και ασταθής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η εκεχειρία θα λήξει «το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον» και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει προς το παρόν σε ισχύ. Για τα Στενά του Ορμούζ ανέφερε πως «δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να υπογραφεί συμφωνία».

Πιο ουσιαστική για τις αγορές ενδέχεται να αποδειχθεί η ακρόαση του Κέβιν Γουόρς. Αν και δεν αναμένεται επίσημη ψηφοφορία, καθώς ο γερουσιαστής Thom Tillis δεν έχει αποσύρει την αντίθεσή του, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις θέσεις που θα αναπτύξει ο Γουόρς όσο και στα διαδικαστικά –και στο χρονοδιάγραμμα– της διαδοχής στο τιμόνι της Fed.

Σε αυτό το κλίμα, οι ευρωπαϊκές αγορές τηρούν στάση αναμονής, με μικτά πρόσημα και εναλλαγές προσήμου σε Λονδίνο και Παρίσι και μικρά κέρδη για τον DAX στη Φρανκφούρτη.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.266,73 μονάδες με άνοδο 0,27%, με 8 εναλλαγές προσήμου μέχρι στιγμής. στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο ΓΔ βρέθηκε να ενισχύεται έως 0,56%.

Ανοδικά συνεχίζει ο δείκτης των τραπεζών, που όμως περιορίζει τα κέρδη του από 1,26% σε 0,88% στις 2.641,49 μονάδες. Στη σύνθεσή του η εικόνα είναι μικτή, με την ΕΤΕ να ενισχύεται 0,70% στα 14,48 ευρώ, την Alpha Bank να καταγράφει κέρδη 0,24% στα 3,80 ευρώ και τις Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου να ενισχύονται οριακά περί του 0,05%. Στον αντίποδα, η Optima υποχωρεί 1,405 στα 9,14 ευρώ και η Eurobank σημειώνει απώλειες 0,33%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,2:1 με 61 τίτλους να ενισχύονται, έναντι 51 που υποχωρούν και 37 που διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος εμφανίζεται «συγκρατημένος» μέχρι στιγμής, καθώς διαμορφώνεται σε 62,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,44 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.