ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% των αφίξεων στα ξενοδοχεία τον Φεβρουάριο

Σε 811.585 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 1.764.853 οι διανυκτερεύσεις, στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,4% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 1,9% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 2,2%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 64,7% και 60,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,2 ημέρες.