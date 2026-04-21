Grand-Slam στυλ: H BOSS εξασφαλίζει μια μεγάλη συνεργασία ως επίσημος lifestyle outfiter του Australian Open

Σήμερα, η BOSS εισέρχεται σε μια νέα εποχή στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ανακοινώνοντας μια σημαντική συνεργασία ως επίσημος Lifestyle Outfitter του Australian Open από το 2027.

Από το πρώτο σερβίς μέχρι τον πόντο στο πρωτάθλημα, το brand θα παρουσιάζει αναβαθμισμένο στυλ εντός και εκτός γηπέδου, συνδυάζοντας κομψή ραπτική, αθλητικά εμπνευσμένες εμφανίσεις και εντυπωσιακές στιγμές φιλοξενίας, όλα σε μία από τις πιο μεγάλες και σημαντικές διοργανώσεις στον κόσμο του αθλητισμού.

Η συνεργασία βασίζεται σε μια κοινή νοοτροπία: φιλοδοξία, κορυφαία απόδοση, παγκόσμια απήχηση και μια τολμηρή αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει τόσο τη BOSS όσο και το Australian Open. Ως βασικό στοιχείο της πολιτιστικής στρατηγικής της BOSS, η συνεργασία δημιουργεί μια ισχυρή πλατφόρμα για σύνδεση με το κοινό σε μεγάλη κλίμακα, άνοιγμα σε νέα ακροατήρια και ανάδειξη του κόσμου της BOSS μέσα από συλλογές, ambassadors και εμπειρίες.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Australian Open, ένα από τα πιο δυναμικά και παγκοσμίως δημοφιλή αθλητικά γεγονότα», δήλωσε ο Daniel Grieder, CEO της HUGO BOSS. «Αυτή η συνεργασία είναι απόλυτα φυσική για εμάς, καθώς ενώνει δύο brands που μοιράζονται την ίδια δέσμευση στην αριστεία, την καινοτομία και τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών. Το τένις αποτελεί μέρος του DNA της BOSS. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του brand στο σημείο τομής ανάμεσα στον αθλητισμό, το lifestyle και την παγκόσμια εμπειρία του κοινού.»

«Το Australian Open ήταν πάντα κάτι περισσότερο από εξαιρετικό τένις - είναι vibe, καινοτομία και καθορισμός προτύπων για μεγάλα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως», δήλωσε ο CEO της Tennis Australia, Craig Tiley. «Η BOSS είναι ένα παγκόσμιο brand με άψογη παρουσία στον αθλητισμό και το στυλ, και μαζί θα αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το τουρνουά μας δείχνει, αισθάνεται και συνδέεται με τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.»

Στον νέο της ρόλο ως Επίσημος Lifestyle Outfitter του τουρνουά, η BOSS αναμένεται να μεταμορφώσει την οπτική ταυτότητα του Australian Open όσο ποτέ πριν. Ντύνοντας έως και 4.000 εργαζομένους, επίσημους, διαιτητές και ball kids, η BOSS θα έχει μια έντονη και άμεση παρουσία, δημιουργώντας ένα ενιαίο, αναβαθμισμένο και σύγχρονο αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε γωνιά του Melbourne Park. Μια επιμελημένη παλέτα εκλεπτυσμένων χρωμάτων, διακριτικές αναφορές στην τεχνογνωσία της ραπτικής και άνετα, λειτουργικά ρούχα σχεδιασμένα για τη ζέστη της Μελβούρνης συνθέτουν μια νέα εποχή στο στυλ του τουρνουά.

Η επωνυμία της BOSS θα εμφανίζεται επίσης σε όλο τον χώρο της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Rod Laver Arena. Πέρα από τα γήπεδα, η συνεργασία θα επεκταθεί σε αποκλειστικές συλλογές replica teamwear, merchandise και off-court capsules. Pop-up καταστήματα, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους, αναβαθμισμένη φιλοξενία και ειδικές εκδηλώσεις θα φέρουν την αισθητική της BOSS σε κάθε πτυχή του “Happy Slam”. Online και στα καταστήματα, εντυπωσιακή αφήγηση και επιμελημένες ενέργειες θα μεταφέρουν το καλοκαιρινό πνεύμα της Μελβούρνης σε φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα δυναμικό ξεκίνημα που δημιουργεί ενθουσιασμό, το brand δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες για να συνοδεύσουν την ανακοίνωση. Γεφυρώνοντας τον κόσμο της μόδας και του αθλητισμού, οι εικόνες επαναπροσδιορίζουν τα μπαλάκια του τένις σε υφασμάτινες εκδοχές από πλούσιο μαλλί έως απαλό αλπακά ως αναφορά στη δεξιοτεχνία και τη ραπτική της BOSS.

Η ιστορία του brand στο τένις ξεκινά τη δεκαετία του 1980, όταν ξεκίνησε 15ετή χορηγία στο Davis Cup, τη μεγαλύτερη διεθνή ομαδική διοργάνωση στο ανδρικό τένις. Πιο πρόσφατα, η BOSS έχει υποδεχτεί ως ambassadors κορυφαίους παίκτες όπως τον Taylor Fritz και τον Matteo Berrettini, καθώς και ανερχόμενα ταλέντα όπως τη Noma Noha Akugue και την Ella Seidel. Από το 2022 είναι επίσης title sponsor του τουρνουά ATP 250 “BOSS OPEN” στη Στουτγάρδη. Μέσα από τη συνεργασία με το Australian Open, η BOSS εδραιώνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στο τένις σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά του κόσμου, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμια αυθεντία στο στυλ στο σημείο συνάντησης αθλητισμού και πολιτισμού.

Ο σταρ του τένις και ambassador της BOSS, Taylor Fritz, μόλις «σέρβιρε» μια είδηση που έγινε πρωτοσέλιδο και εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media: η BOSS είναι ο νέος Επίσημος Lifestyle Outfitter του Australian Open. Το Australian Open 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Melbourne Park, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, από τις 11 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.