Η Amazon επενδύει επιπλέον 25 δισ. δολ. στην Anthropic για υποδομές ΑΙ

Η Amazon συμφώνησε να επενδύσει έως και 25 δισ. δολ. στην Anthropic, επιπλέον των 8 δισ. δολ. που έχει «ποντάρει» στην AI startup τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης συμφωνίας για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Anthropic την Δευτέρα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια σε τεχνολογίες Amazon Web Services, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών και μελλοντικών γενεών των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης AWS Trainium. Η Anthropic δήλωσε επίσης ότι έχει εξασφαλίσει έως και 5 γιγαβάτ χωρητικότητας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μοντέλων Claude AI.

Η επένδυση της Amazon περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση 5 δισ. δολ. στην Anthropic, ενώ αυτή δυνητικά θα φτάσει τα 20 δισ. δολ. εάν επιτευχθούν συγκεκριμένοι εμπορικοί στόχοι. Η αποτίμηση της Anthropic ανέρχεται πλέον στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Anthropic ανέφερε επίσης στην ανακοίνωσή της ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει θέσει σε λειτουργία τις υποδομές Trainium2 και Trainium3, συνολικής ισχύος σχεδόν 1 γιγαβάτ.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών για την ανάπτυξη υποδομών ΑΙ, με την Amazon να ανακοινώνει τον Φεβρουάριο ότι αναμένει να δαπανήσει περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Η επένδυση της Amazon πραγματοποιείται μόλις δύο μήνες αφότου ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου συμφώνησε να επενδύσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, τον κύριο ανταγωνιστή της Anthropic. Οι δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγωνίζονται να πείσουν τους επενδυτές να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενόψει πιθανών αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από φέτος.

Η Anthropic ονόμασε την AWS ως τον κύριο πάροχο cloud το 2023, αλλά η εταιρεία έχει επίσης συνάψει συμφωνίες με ανταγωνιστικούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Google.

Τον Νοέμβριο, η Microsoft συμφώνησε να επενδύσει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic και η Anthropic δήλωσε ότι δεσμεύτηκε να αγοράσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπολογιστική χωρητικότητα Azure. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Anthropic επέκτεινε τις συνεργασίες της με την Google και την Broadcom.