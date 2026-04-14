Επιβεβαιώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Μακρόν στην Ελλάδα

Επιβεβαιώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Μακρόν στην Ελλάδα
Κεντρικό σημείο αναφοράς στη συγκεκριμένη επίσκεψη, θα αποτελέσει η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια.

Επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα το διήμερο 24 και 25 Απριλίου, αμέσως μετά την Ενδιάμεση Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κεντρικό σημείο αναφοράς στη συγκεκριμένη επίσκεψη, θα αποτελέσει η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία είχε υπογραφεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2021 ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Εμανουέλ Μακρόν, στην τότε επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο Ελιζέ.

Στο μενού επίσης των συζητήσεων που θα έχουν οι δύο ηγέτες είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος Ελλάδας και Γαλλίας, η ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και ο κοινός βηματισμός της Αθήνας και του Παρισιού προς μια πιο ισχυρή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα.

