Κρεμλίνο: Ικανοποίηση που ο Μαγιάρ δείχνει έτοιμος για «πραγματιστικό διάλογο»

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του που ο Πέτερ Μαγιάρ δείχνει έτοιμος για έναν πραγματιστικό διάλογο με τη Ρωσία και θα στηρίξει τη δική του θέση στα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα κυβέρνηση του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού εταίρου της Μόσχας, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ουγγαρία από τον αντιπολιτευόμενο Πέτερ Μαγιάρ, προκάλεσε λύπη σε Ρώσους σκληροπυρηνικούς. Ωστόσο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε άμεσα ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της χώρας.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας, και μετά θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία από τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Η Ρωσία πωλεί πετρέλαιο και αέριο στην Ουγγαρία και κατασκευάζει έναν νέο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό νότια της Βουδαπέστης. Ο Όρμπαν καταφερόταν συχνά κατά των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Κιέβου για την ένταξή του στην ΕΕ, και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Ο Μαγιάρ έχει συνδυάσει μια φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική με μια δημόσια αναγνώριση ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς το παρόν παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και αναθεώρηση των συμβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ