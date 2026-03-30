Η G7 δηλώνει «διατεθειμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας

Διατεθειμένοι «να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας και να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες λόγω της πρόσφατης αστάθειας δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, κυρίως για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της αγοράς ενέργειας» που αποσταθεροποιείται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική προεδρία μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών και των κεντρικών τραπεζιτών των επτά χωρών.

Η G7 κάλεσε επίσης όλες τις χώρες να αποφύγουν «την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στις εξαγωγές υδρογονανθράκων και σχετικών προϊόντων». Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της G7 έχουν δεσμευτεί να διαφυλάξουν τη σταθερότητα των τιμών, με τη νομισματική πολιτική τους να παραμένει εξαρτημένη από τα δεδομένα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

