Κεφαλογιάννης: «Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι κατά την αντιπυρική περίοδο δεν παίζουμε με τη φωτιά»

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκάλεσε χθες, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στην Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνεργασία με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.

Σκοπός της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς – εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, της Εγνατία Οδού και των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας – ήταν ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης.

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα από το Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. «Μέσα από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουμε παραλάβει ήδη 3 αεροσκάφη τύπου DIAMOND, τα οποία θα επιχειρούν και θα μπορούν να μας δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ από τις επόμενες εβδομάδες ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται με τρία ελικόπτερα LEONARDO για μεταφορά προσωπικού, όπως επίσης και με τα δύο πρώτα ελικόπτερα Super Puma που θα επιχειρήσουν στη φετινή αντιπυρική περίοδο».

Αναφερόμενος στην αντιπυρική περίοδο του 2025, σημείωσε ότι «δεν μπορεί να χαρακτηριστεί περίοδος πολλών πυρκαγιών αλλά περίοδος αυξημένης σοβαρότητας ανά συμβάν», καθώς καταγράφηκαν 638 πυρκαγιές με 36.455 καμένα στρέμματα, ενώ ο μέσος όρος της περιόδου 2005–2024 ήταν 907 πυρκαγιές και 17.557 καμένα στρέμματα. Υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της καμένης έκτασης προήλθε από περιορισμένο αριθμό μεγάλων πυρκαγιών, καθώς οκτώ περιστατικά άνω των 500 στρεμμάτων προκάλεσαν περίπου 27.500 καμένα στρέμματα, δηλαδή περίπου το 75% της συνολικής καμένης έκτασης του έτους.

Ανέφερε επίσης ότι οι καμένες εκτάσεις σε δάση περιορίστηκαν σε μόλις 46 στρέμματα έναντι μέσου όρου 3.371 στρεμμάτων την περίοδο 2005–2024, δηλαδή μείωση της τάξης του 98%.

Τόνισε ακόμη ότι ο κίνδυνος φαίνεται να μετατοπίζεται από το κλασικό δασικό μέτωπο προς ένα υβριδικό αγροτοδασικό πρότυπο πυρκαγιάς, καθώς περίπου το 75% της καμένης έκτασης σημειώθηκε σε γεωργικές και χορτολιβαδικές περιοχές. Επισήμανε ότι σε αυτά τα τοπία η αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ σημείωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το 60% των πυρκαγιών συνδέεται με χρήση γυμνής φλόγας, υπολείμματα καπνίσματος και σπινθήρες από μηχανήματα ή εργασίες.

Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περιόδου, ανέφερε ότι οι στόχοι για την επόμενη αντιπυρική περίοδο είναι η μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις αγροτικές και χορτολιβαδικές ζώνες, η βελτίωση της ικανότητας του μηχανισμού να περιορίζει την έκταση των πυρκαγιών ώστε να αντιμετωπίζονται στα πρώτα τους στάδια, η περαιτέρω θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων και η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και η διαχείριση της βλάστησης σε δασικές, αγροτικές και περιαστικές περιοχές. Αναφέρθηκε επίσης στους καθαρισμούς οικοπέδων με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι δήμοι θα αναλαμβάνουν τους ελέγχους των οικοπέδων ενώ η Πυροσβεστική τον έλεγχο των καταγγελιών, καλώντας όλους τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες ελέγχου και επιβολής προστίμων όπου απαιτείται.

Ως επόμενη προτεραιότητα ανέφερε την ενίσχυση των έργων και των υποδομών που υποστηρίζουν την πυρόσβεση, όπως η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, η λειτουργικότητα των υδατοδεξαμενών και των πυροσβεστικών υδροστομίων και η εξασφάλιση πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων σε κρίσιμες περιοχές. Τόνισε επίσης την ανάγκη καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος κρίσιμων υποδομών, όπως τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι σιδηροδρομικές γραμμές και οι βασικοί οδικοί άξονες.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενίσχυση της επιτήρησης και της έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών μέσω πυροφυλακίων, περιπολιών και εναέριας επιτήρησης, σημειώνοντας ότι θα αξιοποιηθούν 15 drones που θα δίνουν άμεσα εικόνα στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης των στελεχών πολιτικής προστασίας των δήμων και της πλήρους επιχειρησιακής εικόνας των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού.

Παράλληλα ζήτησε από τους δήμους που δεν το έχουν κάνει να επικαιροποιήσουν τα σχέδια οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και το σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ». Τόνισε ακόμη τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των αγροτών σχετικά με την απαγόρευση χρήσης πυρός κατά την αντιπυρική περίοδο, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι κατά την αντιπυρική περίοδο δεν παίζουμε με τη φωτιά.

Αναφερόμενος στις δυνάμεις που θα επιχειρήσουν, σημείωσε ότι στην Κεντρική Μακεδονία θα δώσουν τη μάχη των πυρκαγιών 1.864 άνδρες και γυναίκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή 545 εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος και στόχο τη συμμετοχή 989 εθελοντών Πολιτικής Προστασίας από 56 εθελοντικές οργανώσεις.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Πολιτική Προστασία αποτελεί πάνω απ’ όλα ένα οικοσύστημα συνεργασίας και ότι χωρίς τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Δασάρχες και το σημαντικό τους ρόλο. Σημείωσε ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συντονισμού, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ) συμμετείχαν ακόμα, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, οι Βουλευτές Πιερίας κ. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου και κ. Σπύρος Κουλκουδίνας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο Δκτης του Δ’ ΣΣ, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας , Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, της Εγνατίας Οδού και των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

