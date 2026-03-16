Καραγκούνης: Αρκετά παραπάνω από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου

Οι εργαζόμενοι θα δουν μία νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, αλλά ακριβώς την ίδια αύξηση θα δουν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα σε όλα τα κλιμάκια, επισήμανε ο υφυπουργός.

«Το έχει πει και η υπουργός και η κυβέρνηση, στο τέλος Μαρτίου θα γίνει η εισήγηση στο υπουργικό του Μαρτίου, στις 24 του μηνός, για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στα 880 ευρώ, προφανώς θα είναι αρκετά παραπάνω. Η δέσμευσή μας για το ’27 είναι στα 950 ευρώ, αυτό δεν αλλάζει» ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ερωτηθείς στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, κατά πόσο οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή δύνανται να επιδράσουν στο ύψος του ποσού που θα ανακοινωθεί.

«Το ποσό που θα αυξηθεί, ο κατώτατος μισθός, αυτό θα συμπαρασύρει και σε όλα τα κλιμάκια και τους δημοσίους υπαλλήλους, το λέω για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Η λογική μας είναι ακριβώς να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Ήδη, από τα 650 ευρώ που ήταν ο κατώτερος μισθός θα φτάσουμε σε πάνω από 900 ευρώ και τα 1.520 ευρώ που είναι ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση, είναι εξίσου σημαντικό γιατί 8 στους 10 εργαζόμενους πια είναι σε πλήρη απασχόληση. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή» τόνισε ο κ. Καραγκούνης.

Ενόψει του νέου κύματος ακρίβειας που πυροδοτεί ο πόλεμος, ο υφυπουργός επισήμανε ότι ήδη, η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει μια πρώτη σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση καθώς και ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καθαρή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η κρίση.

«Δεν ξέρουμε ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε με πόση σφοδρότητα θα χτυπήσει την ελληνική οικονομία, όπως βεβαίως χτυπάει και την ευρωπαϊκή οικονομία. Το σημαντικό είναι ότι ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί έχει ως αναφορά τα 100 δολάρια το βαρέλι, είχε γίνει αυτή η πρόβλεψη. Οπότε από δω και πάνω ενεργοποιούνται τα μέτρα. (…)

Επειδή υπάρχει η γνώση και στο παρελθόν έχουμε προχωρήσει και έχουμε εφαρμόσει μια δέσμη μέτρων σε πολλά επίπεδα, το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια και στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός το ανέφερε χθες, να δούμε τι περαιτέρω παρεμβάσεις θα μπορέσουν να γίνουν» εξήγησε ο κ. Καραγκούνης.

Ερωτηθείς για τη νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον Επισιτισμό- Τουρισμό με την υπογραφή της οποίας αύριο «κλειδώνει» αύξηση 12% σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση, ο κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι αφορά 6.000 εργαζόμενους.

«Μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, ήδη υπάρχουν περίπου δεκαπέντε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα επεκταθούν. Έχουμε μειώσει το κατώφλι του 50% κάλυψης των εργαζομένων στο 40%. Και ακριβώς αυτή η μείωση θα δώσει τη δυνατότητα να μπουν πλέον στην επέκταση, στην προστασία δηλαδή των εργαζομένων, περίπου δεκαπέντε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ήδη η πρώτη έλαβε σάρκα και οστά, σε αυτή την οποία αναφέρεστε και αφορά 6.000, σε πρώτη φάση, εργαζόμενους.

Όσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν υπογραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες προβλέπουν κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και στο μέταλλο οι εργαζόμενοι έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν πάνω από 950 ευρώ κατώτατο μισθό. Τον Ιούλιο δε που έρχεται έχει ήδη υπογραφεί, σε συγκεκριμένο τραπεζικό κλάδο, συλλογική σύμβαση εργασίας με πρόβλεψη κατώτατου μισθού 1.600 ευρώ.

Τι θέλω να πω. Υπάρχουν κι άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έρχονται και οι οποίες θα επεκταθούν και είναι εξαιρετικά κρίσιμο γιατί από τη μία μας ενδιαφέρει να υπογράφονται περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, από την άλλη, όταν υπογράφονται αυτές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας τι προβλέπουν; Προβλέπουν μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράρια, βάρδιες» συμπλήρωσε ο κ. Καραγκούνης.

Ερωτηθείς αναφορικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη συνταξιοδότηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ότι δεν είναι λόγος απόλυσης ούτε μισθολογικού υποβιβασμού, ο κ. Καραγκούνης έκανε λόγο για μια σημαντική απόφαση που εξέδωσε το Β1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

«Κρίθηκε ότι η συνταξιοδότηση και η παράλληλη συνέχιση απασχόλησης εργαζομένου στη θέση που κατέχει δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης και ούτε η συνταξιοδότηση από μόνη της μπορεί να κατατάξει τον μισθωτό στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου. Είναι μια σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου» ανέφερε εξηγώντας στην ουσία ότι εάν κάποιος συνταξιοδοτείται, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στην ίδια θέση χωρίς επιπτώσεις στο μισθό που λαμβάνει. «Να το συνδέσω με την απόφαση που έχουμε πάρει ως Υπουργείο Εργασίας, ως κυβέρνηση συνολικά, δεν είναι μόνο δική μας απόφαση, να δίνουμε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται. Αυτή τη στιγμή 270.000 συνταξιούχοι εργάζονται, παίρνουν τη σύνταξή τους που παλιά δυστυχώς τους παρακρατείτο το μεγαλύτερο μέρος της συντάξεως, οπότε δεν είχε κανένα κίνητρο να πάει ο συνταξιούχος να δουλέψει. Τώρα με 10% εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μπορεί και βγαίνει στην αγορά εργασίας, παίρνει την σύνταξή του στην ουσία ολόκληρη με ένα 10% και έχει βεβαίως και ένα δεύτερο μισθό. 270.000 συνταξιούχοι» προσέθεσε ο κ. Καραγκούνης.