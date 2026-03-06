Μητσοτάκης: Η χώρα μας είναι μια ειρηνική δύναμη, ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο της «Νίκης», Δημήτρη Νατσιό.

Στη σύντομη συζήτηση που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Θα επαναλάβω και δημόσια αυτά τα οποία είπα και πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Η χώρα μας είναι μια ειρηνική δύναμη, ασφάλειας και σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Η πρώτη μας υποχρέωση, προφανώς, ήταν να συνδράμουμε στον ελληνισμό της Κύπρου. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις εξαιρετικά σύνθετες προσπάθειες επαναπατρισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικού και αύριο υπάρχει μια πτήση με πολύ μεγάλο αεροσκάφος από το Ντουμπάι και καλώ τους Έλληνες, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Εξωτερικού και με τις κατά τόπους πρεσβείες, εάν επιθυμούν να επιστρέψουν».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης: «Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες ότι η πατρίδα τους φροντίζει».

Ο κ. Νατσιός ανέφερε στη συνέχεια: «Νομίζω στα εθνικά θέματα και στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο πεδίο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Εξάλλου, η ιστορική εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι η διχόνοια έχει προκαλέσει πολλά δεινά στην πατρίδα μας. Επ' ουδενί η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί στην πολεμική σύρραξη. Η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού. Και πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο σήμερα ενιαίο αμυντικό δόγμα. Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες, να προστατεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στις δύσκολες αυτές στιγμές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ