Ανεβαίνει το γεωπολιτικό θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή - Νέες δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Στα ύψη κινούνται οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη (μέσα και το ελληνικό ΥΠΕΞ) να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού εκκενώνοντας πρεσβείες και καλώντας τους πολίτες τους να είναι σε επιφυλακή ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα ήθελα πολύ να μην χρησιμοποιήσω» τον αμερικανικό στρατό για να επιτεθώ στο Ιράν, «αλλά μερικές φορές πρέπει».

Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο Τραμπ

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως: «Δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση για το αν θα επιτεθούμε στο Ιράν». Νωρίτερα εξέφρασε την απογοήτευσή του για την άρνηση της Τεχεράνης να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές αιτιάσεις για περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος. «Δεν είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά το ότι (οι Ιρανοί) δεν θέλουν να μας δώσουν αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος».

«Θα δούμε τι θα γίνει», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ ταυτόχρονα εξήγησε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχιστούν «σήμερα». Επιπροσθέτως, δεν δίστασε να αποκαλύψει πως «δεν είμαστε ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που διαπραγματεύονται», συμπληρώνοντας πως το το θεοκρατικό καθεστώς και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: «δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα».

Σε διπλωματικό μαραθώνιο Βανς - Ρούμπιο

Το MS Now ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, σχεδίαζε να συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους «σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τον πόλεμο με το Ιράν». Ο Αλ-Μπουσάιντι μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και την Τρίτη για να συζητήσει το Ιράν και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

Σε κατάσταση συναγερμού ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στα μέλη του μη απαραίτητου προσωπικού και στις οικογένειές τους να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι κάλεσε όσους επιθυμούν να φύγουν να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ». «Εστιάστε να εξασφαλίσετε αεροπορικό εισιτήριο προς οποιονδήποτε προορισμό από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα», ανέφερε.

Παράλληλα, η Βρετανία απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας τόνισε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να παραμείνουν ιδιαίτερα σε εγρήγορση και να αυξήσουν τις προφυλάξεις ασφαλείας τους και την ετοιμότητά τους για έκτακτες καταστάσεις, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους ασφαλείας στη Μέση Ανατολή» ενώ την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν συνιστά στους Έλληνες πολίτες το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αυξήθηκαν τα αμερικανικά αεροσκάφη σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών, βοηθητικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων είναι και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σε μια σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν και η Ουάσιγκτον συγκέντρωνε δυνάμεις στην περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος εδώ και χρόνια των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε τον περασμένο μήνα στο Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν το έδαφός της ή ο εναέριος χώρος της για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν διεξάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Σε μια δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που τραβήχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου διακρίνονται τουλάχιστον 43 αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» της Σαουδικής Αραβίας.

Σε μια αντίστοιχη εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μόνο 27. Στις 25 Φεβρουαρίου ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 38. Στα αεροπλάνα που εικονίζονται στη φωτογραφία της 21ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνονταν 13 KC-135 Stratotankers της εταιρείας Boeing και έξι E-3 Sentry (γνωστά ως AWACS) της ίδιας εταιρείας, μεταξύ των συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με οπισθοκλινείς πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αναλυτής εικόνων της Contested Ground.

Στη φωτογραφία της 17ης Φεβρουαρίου (μέσης ανάλυσης) διακρίνονταν 11 μεγάλα αεροσκάφη με οπισθοκλινείς πτέρυγες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου. Όταν του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο, το Πεντάγωνο απάντησε ότι δεν είχε κανένα να κάνει. Ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν κάνει σχόλια για τις μετακινήσεις των δυνάμεών του. Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, είπε ότι οι δύο πλευρές έκαναν πρόοδο την Πέμπτη, αν και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάποια θεαματική εξέλιξη που θα απέτρεπε ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαΐντ Μπαντρ Αλ Μπουσαϊντί είπε ότι οι αντιπροσωπείες θα επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις σύντομα, αφού διαβουλευτούν με τις χώρες τους. Συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα στη Βιέννη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν θα πρέπει να κάνει μια συμφωνία σε «10-15 ημέρες» γιατί διαφορετικά θα συμβούν «πραγματικά άσχημα πράγματα». Πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες, όπως μια στρατιωτική τοποθεσία που φέρεται ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.