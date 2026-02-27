Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο Τραμπ

Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο Τραμπ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσινγκτον τον έλεγχο της Κούβας, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο υπογράμμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας.

«Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

