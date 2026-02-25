Ρεκόρ όλων των εποχών για τις ευρωπαϊκές εξορυκτικές μετοχές

Ο τομέας κρίσιμων πόρων του STOXX έχει σημειώσει άνοδο 25% από την αρχή του έτους, σχεδόν ισοφαρίζοντας τα συνολικά κέρδη του για το 2025.

Ρεκόρ όλων των εποχών κατέρριψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές εξόρυξης την Τετάρτη, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό τους το 2008.

Τόσο οι τιμές των πολύτιμων όσο και των άλλων μετάλλων αυξάνονται σταθερά τους τελευταίους μήνες, γεγονός που έχει ενισχύσει τις τιμές των μετοχών των μεταλλωρύχων.

Σύμφωνα με το Reuters, o τομέας κρίσιμων πόρων του STOXX έχει σημειώσει άνοδο 25% από την αρχή του έτους, σχεδόν ισοφαρίζοντας τα συνολικά κέρδη του για το 2025.

Είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός βιομηχανικός κλάδος που ξεπερνά το ιστορικό ορόσημο στην εβδομάδα μετά τον δείκτη πετρελαίου και φυσικού αερίου που κατέγραψε ιστορικό υψηλό του 2007 τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,60% στις 632,91 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,52% στις 6.148,20 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,64% στις 25.146 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται στα επίπεδα των 8.550 μονάδων, ενισχυμένος κατά 0,37%.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,95% στις 10.782 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,84% στις 47.044 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 18.274 μονάδων, με άνοδο 0,47%.