Ανοδικά η Wall Street αναμένοντας την Nvidia

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να «χτίσουν» πάνω στα χθεσινά κέρδη εν όψει των αποτελεσμάτων της Nvidia που αναμένονται να ανακοινωθούν αργότερα μετά το «καμπανάκι».

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,39% στις 49.358 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,59% στις 6.930 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 1,13% στις 23.118 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη 1,32% πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της που έρχονται σε μία περίοδο όπου οι επενδυτές αρχίζουν να αναθεωρούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί όσον αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου για την τεχνητή νοημοσύνη από τους μεγάλους παρόχους υποδομών cloud (hyperscalers).

«Το αν αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα κέρδη της Nvidia. Καθώς οι μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένουν από τον κατασκευαστή τσιπ να ανακοινώσει έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις, παράλληλα με ισχυρή αύξηση των πωλήσεων», έγραψε σε σημείωμά της η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για τις παγκόσμιες μετοχές.

Η Oracle, που επίσης δραστηριοποιείται τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ισχυροποιείται 3,84%, οδηγώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των μετοχών λογισμικού, μετά την αναβάθμιση της μετοχής της από την Oppenheimer, η οποία θεωρεί ότι η μετοχή παρουσιάζει «ευνοϊκό» προφίλ κινδύνου-απόδοσης μετά την πρόσφατη πτώση της.