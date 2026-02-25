Ουγγαρία και Γερμανία ενδιαφέρονται για εισαγωγές φυσικού αερίου από το Neptune Deep

Το έργο Neptun Deep διαθέτει εκτιμώμενα αποθέματα 100 δισ. κυβικών μέτρων ανακτήσιμου φυσικού αερίου και θα καταστήσει τη Ρουμανία τον μεγαλύτερο παραγωγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.

Η Ουγγαρία και η Γερμανία είναι μεταξύ αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρονται να εισάγουν φυσικό αέριο από το υπεράκτιο έργο της Ρουμανίας στην Μαύρη Θάλασσα Neptune Deep, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Ενέργειας Κριστιάν Μπουσόι, αν και η ελπίδα συνίστατο στο ότι η ρουμανική οικονομία θα χρησιμοποιούσε όσο περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό.

Η OMV Petrom, το πλειοψηφικό πακέτο της οποίας ελέγχεται από την αυστριακή OMV, συνεργάσθηκε με την κρατική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Romgaz για να αναπτύξει το έργο Neptun Deep, το οποίο διαθέτει εκτιμώμενα αποθέματα 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ανακτήσιμου φυσικού αερίου και θα καταστήσει τη Ρουμανία τον μεγαλύτερο παραγωγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.