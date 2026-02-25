Σταθερά στις επιλογές των ταξιδιωτών μεγάλων αποστάσεων η Ελλάδα το 2026 - Οι προοπτικές και οι ανησυχίες

Στο χάρτη των long haul ταξιδίων έχει μπει η χώρα - Τι δείχνουν οι έρευνες για το 2026 - Οι υπερπόντιες αγορές και οι προκλήσεις από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Τη θέση της στον χάρτη των υπερπόντιων ταξιδιών προς την Ευρώπη διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αισιοδοξία κυβερνητικών στελεχών και παραγόντων του κλάδου για καλές τουριστικές επιδόσεις και τον τρέχον έτος.

Παρ' ότι βέβαια τα πρόσφατα στοιχεία ερευνών επιβεβαιώνουν τη ζήτηση long-haul ταξιδιών προς τη χώρα μας, η ροή του 2026 θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις μεταβολές που παρατηρούνται στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών αλλά και από την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα που δείχνει να επιδρά ήδη στις ταξιδιωτικές αποφάσεις.

Στο χάρτη των long haul ταξιδίων η χώρα

Την προαναφερθείσα εικόνα αποτύπωσε πρόσφατα το Long-Haul Travel Barometer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC). Σύμφωνα με αυτό, το 11% των ταξιδιωτών μεγάλων αποστάσεων που σχεδιάζουν ταξίδι στην Ευρώπη έως τον Απρίλιο, δηλώνει ότι σκοπεύει να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο πρόγραμμά του. Το ενδιαφέρον προέρχεται από επτά βασικές αγορές οι οποίες διαμορφώνουν πλέον σημαντικό τμήμα της υπερατλαντικής τουριστικής ζήτησης και των ταξιδίων μεγάλων αποστάσεων, με την χώρα μας να βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας των προτιμήσεων τους. Ο λόγος για τις αγορές της Κίνας, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Σημειωτέον ότι στην κορυφή των προτιμήσεων των προαναφερθέντων χωρών παραμένει η Γαλλία με ποσοστό 39%, ακολουθούμενη από την Ιταλία (31%), το Ηνωμένο Βασίλειο (25%), τη Γερμανία (24%) και την Ισπανία (22%).

Ενθαρρυντικό δεδομένο για την πορεία του κλάδου αποτελεί και το γεγονός ότι οι long-haul ταξιδιώτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την Ευρώπη ως πολυπροοριστική εμπειρία, με το 74% των δυνητικών επισκεπτών να σχεδιάζει να μεταβεί σε περισσότερες από μία χώρες στο ίδιο ταξίδι.

Περίοπτη θέση στις προτιμήσεις των προαναφερθέντων χωρών δείχνει μάλιστα να έχει και η Αττική, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της Mabrian και της Data Appeal για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερπόντιες αγορές. Βάσει αυτής η πρωτεύουσα κατατάσσεται έκτη μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μερίδιο υπερπόντιων επισκεπτών το 2025 συγκεντρώνοντας ποσοστό 2,8%.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Λάτσιο στην Ιταλία με ποσοστό 5,1%, το Ille de France του Παρισιού με ποσοστό 4,8% και η Τοσκάνη, η Ανδαλουσία και η Καταλονία με ποσοστά 3,3%, 2,9% και 2,95 αντίστοιχα. Γεγονός που με τη σειρά του ενισχύει τις προοπτικές άμβλυνσης της εποχικότητας του κλάδου και θα μπορούσε να παραπέμψει σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των τουριστικών ροών και γεωγραφικά.

Οι προοπτικές έως το τέλος της δεκαετίας

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της ETC και της Tourism Economics δείχνουν ότι η σημασία των υπερπόντιων αγορών θα ενισχυθεί περαιτέρω. Έως το 2029, περισσότεροι από ένας στους δέκα επισκέπτες ευρωπαϊκών προορισμών αναμένεται να προέρχονται από τις έξι βασικές long-haul αγορές, με περίπου τους μισούς να είναι Αμερικανοί ταξιδιώτες.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας: οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η ισχυρότερα συνδεδεμένη αγορά με περισσότερες από 36,4 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, ενώ ακολουθεί ο Καναδάς. Σημαντική βελτίωση καταγράφεται επίσης στις συνδέσεις από την Ασία - κυρίως από Κίνα και Ιαπωνία - καθώς και από την Αυστραλία, παρά τη χαμηλότερη συνολική χωρητικότητα.

Να θυμίσουμε ότι και στην περίπτωση της χώρας μας η συνδεσιμότητα με τις ΗΠΑ έχει ενισχυθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να ενισχύονται και οι ροές των εσόδων καθώς πρόκειται για επισκέπτες με υψηλή μέση δαπάνη. Η αυξανόμενη βαρύτητα της αμερικανικής αγοράς στην ελληνική πραγματικότητα αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο εντεκάμηνο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5%, φθάνοντας τα 1.662,3 εκατ. ευρώ, παρότι η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε οριακά κατά 0,6%, στα 1.490,0 χιλιάδες ταξιδιώτες. Μετά τις ΗΠΑ αλλά και το άνοιγμα της αγοράς της Ινδία δε, στο εγχώριο κάδρο μπαίνουν οι ασιατικές αγορές, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση που καταγράφει η Ελλάδα και από ταξιδιώτες εντός Ευρώπης αλλά και την ορμή που έχει εν γενεί ο κλάδος των ταξιδιών παγκοσμίως ενισχύει τις προοπτικές για την συνέχεια.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη σε προτιμήσεις στις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας, τέταρτη στις αγορές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και έκτη στην αγορά της Ισπανίας.

Αντίστοιχα το 2026 παίρνει τη σκυτάλη από ένα έτος-ορόσημο για τον τουρισμό παγκοσμίως, αφού οι διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις ανήλθαν το 2025 σε 1,52 δισ., σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα προ της πανδημίας επίπεδα κατά περίπου 4%. Από την παγκόσμια πίτα δε, το μερίδιο της χώρας μας δείχνει αισθητά ενισχυμένο καθώς από 2,1% το 2019 έφτασε σε 2,5% το 2024 και εκτιμάται ότι ενισχύθηκε έτι περαιτέρω το 2025.

Ο «αστερίσκος» της οικονομικής αβεβαιότητας

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο δρόμος δεν φαίνεται χωρίς εμπόδια. Παρά τη θετική εικόνα για επιμέρους προορισμούς, η νέα έκθεση της ETC καταγράφει αυξημένη επιφυλακτικότητα στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων για το 2026.

Επιφυλακτικότητα που εδράζεται στο αυξημένο κόστος, τους περιορισμούς του χρόνου και την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα. Οι τρεις παράγοντες αυτοί δείχνουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών με το 59% των ερωτηθέντων - 5% λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι - να δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει long-haul ταξίδι μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2026.