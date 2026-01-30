Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη».

Η Ουκρανία ενισχύει την μικρής εμβέλειας αντιαεροπορική της άμυνα κατά των drones για να προστατεύσει καλύτερα τις πόλεις στη γραμμή του μετώπου στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά τη συνάντηση που είχε με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, ο Ζελένσκι είπε ότι έγιναν αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή των αντίστοιχων στρατιωτικών μονάδων, προσθέτοντας ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες αμυντικές γραμμές.

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας, όπως η Χερσώνα και Νικόπολη, όπως επίσης και στις παραμεθόριες κοινότητες της περιοχής Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά ένα ‘σαφάρι’ εναντίον των αμάχων» δήλωσε με ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

