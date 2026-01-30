Σερβία: Τερμάτισαν τους αποκλεισμούς των συνόρων οι οδηγοί φορτηγών

Ο αποκλεισμός των συνοριακών διελεύσεων από μεταφορείς από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου.

Οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τη Σερβία ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν στις 3 μ.μ. (16:00 ώρα Ελλάδας) τον αποκλεισμό των τερματικών σταθμών εμπορευμάτων στις συνοριακές διαβάσεις με χώρες της ζώνης Σένγκεν. Το ίδιο έπραξαν την προηγούμενη μέρα, τη 29η Ιανουαρίου, οι συνάδελφοί τους από το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία ενώ αναμένεται η απόφαση των οδηγών φορτηγών από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Σέρβοι μεταφορείς ανέφεραν ότι τερματίζουν τους αποκλεισμούς έπειτα από πέντε ημέρες επειδή «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι οι επαγγελματίες οδηγοί αποτελούν ειδική κατηγορία εργαζομένων που απαιτούν μεγαλύτερη παραμονή από 90 ημέρες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στις 30 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν, μετά την εισαγωγή ενός ψηφιακού συστήματος ελέγχου των συνόρων.

Εκπρόσωποι της ΕΕ και πρέσβεις από έξι χώρες της περιοχής πραγματοποίησαν συνάντηση πριν από δύο ημέρες σχετικά με τον αποκλεισμό των συνόρων και εξετάστηκαν όλα τα προβλήματα όπως και οι συνέπειες για τις διεθνείς μεταφορές. Νέα συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερ δήλωσε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο έχουν προσκληθεί στη συνάντηση.

Ο αποκλεισμός των συνοριακών διελεύσεων από μεταφορείς από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου.

Οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών διαμαρτύρονται για την αυστηρότερη διαδικασία εισόδου στη ζώνη Σένγκεν, δηλώνοντας ότι αυτό μείωσε την επιτρεπόμενη παραμονή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαιτούν την παράταση της επιτρεπόμενης παραμονής από τρεις που είναι σήμερα σε τέσσερις μήνες εντός περιόδου έξι μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ