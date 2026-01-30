Ειδήσεις | Ελλάδα

Μετρό: Ανοιχτοί από 1/2 οι σταθμοί Συγγρού Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης και μετά τις 21:40
Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου.

Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» θα είναι και πάλι ανοιχτοί κατά τις νυχτερινές ώρες, μετά τις 21:40 και ως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου. Αναλυτική ενημέρωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα.

