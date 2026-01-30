Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

