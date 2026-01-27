Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά με ενίσχυση στο 26,9% για ΝΔ – Είναι έτοιμη για πολιτική η Μαρία Καρυστιανού;

«Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας». «Όχι έτοιμη ακόμη η Μ. Καρυστιανού για την πολιτική», για 7 στους 10. Υπεροχή έναντι Τσίπρα.

Πρώτη παραμένει η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, όπου αποτυπώνεται η άποψη των Ελλήνων πολιτών και για τους Αλέξη Τσίπρα - Μαρία Καρυστιανού. Οι αναποφάσιστοι συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα (16,7%) ενώ η πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να επηρέασε αρνητικά την εικόνα της, με το 48% να τη χαρακτηρίζει χειρότερη, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τη δυνητική ψήφο στο πρόσωπό της.

Παράλληλα, επτά στους δέκα τη θεωρούν «λίγο ή καθόλου έτοιμη» για την πολιτική ενώ το rebranding του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα, καθώς σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (49%) το αξιολογούν ως αδιάφορο. Μόλις το 14% θεωρεί ότι «πάει καλά», ενώ το 74,5% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 26,9%, το ΠΑΣΟΚ διατηρείται δεύτερο με άνοδο στο 12,7%, ενώ το «χάλκινο» κατακτά η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%. Έπονται η Ελληνική Λύση με 5,4% και το ΚΚΕ με 5,0%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,0%. Ακολουθούν το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1% ενώ το «άλλο κόμμα» φτάνει το 11,4%, ποσοστό ενδεικτικό της απομάκρυνσης από τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές.



«Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σε ερώτηση για το «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας», πρώτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,7%, με την επιλογή «κανέναν» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 31,2%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζεύει 9,7%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%. Σε χαμηλότερα ποσοστά κινούνται ο Στέφανος Κασσελάκης με 3,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2%.



«Όχι έτοιμη ακόμη η Μ. Καρυστιανού για την πολιτική», λένε 7 στους 10

Ερωτώμενοι σχετικά με ρο κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, η πλειοψηφία των Ελλήνων ψηφοφόρων εμφανίζεται επιφυλακτική. Συγκεκριμένα, το 70% απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη». Ένα μικρό ποσοστό (3%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Συνολικά το 37% των ερωτώμενων δηλώνει ότι είναι πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Μάλιστα, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με πριν την πρόσφατη συνέντευξή της και την έντονη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε μετά τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη. Σε αντίθεση με την εικόνα, η δυνητική ψήφος παραμένει σταθερή. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού διαμορφώνεται στο 14,5% (πριν τη συνέντευξη) και στο 13,8% στο δεύτερο.

Υπεροχή Καρυστιανού έναντι Τσίπρα σε υποθετική αναμέτρηση με τον Μητσοτάκη - 49% αδιάφοροι, 35% αρνητικοί για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού

Στο ποιος (Μαρία Καρυστιανού ή Αλέξης Τσίπρας), θα μπορούσε να επικρατήσει του κ. Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση,το 53% απαντά ότι κανείς τους δεν θα μπορούσε να το πετύχει. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο από το 13% του Αλέξη Τσίπρα, το rebranding του οποίου δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να δημιουργεί ισχυρό αποτύπωμα στο εκλογικό σώμα. Σχεδόν οι μισοί (49%) το αξιολογούν ως αδιάφορο, το 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».