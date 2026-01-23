Bloomberg: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναθεωρήσουν τη συμφωνία άμυνας με τη Δανία, ώστε να αρθεί κάθε περιορισμός στη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αναθεωρήσουν την αμυντική τους συμφωνία με τη Δανία, για να άρουν τυχόν περιορισμούς στην στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της περιοχής.

Η αρχική συμφωνία, που υπογράφηκε το 1951 και τροποποιήθηκε το 2004, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «διαβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε «οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία».

Οι πηγές που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας, τονίζουν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θέλουν να αναθεωρήσουν αυτή τη διατύπωση για να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν κανέναν περιορισμό καθώς καταρτίζουν τα σχέδιά τους. Οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας εξακολουθούν συνεχίζιουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως αναφέρουν οι πηγές.

Η Άνα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «εάν αυτή η συμφωνία εγκριθεί, και ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε σχέση με τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα».

«Καθώς οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιευτούν αναλόγως», πρόσθεσε. Η Πρεσβεία της Δανίας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η συγκεκριμένη στόχευση εναρμονίζεται με την περιγραφή του ίδιου του Τραμπ για το τι θέλει. Την Τετάρτη, ανακοίνωσε το «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ωστόσο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Όλοι θα συνεργαστούμε. Και στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ θα συμμετέχει μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ την κυριότητα του νησιού.

«Θα το κάνουμε από κοινού, εν μέρει, από κοινού με το ΝΑΤΟ, κάτι που είναι πραγματικά ο τρόπος που θα έπρεπε να είναι», είπε κατά την επιστροφή του από το Νταβός, προσθέτοντας ότι θα γνωστοποιήσει «σε δύο εβδομάδες» αν οι Δανοί έχουν συμφωνήσει.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «πλήρη στρατιωτική πρόσβαση όπως επιθυμούν». «Θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε στη Γροιλανδία επειδή το θέλουμε», είπε ο Τραμπ. «Ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση, χωρίς όρια και χρονικό περιορισμό».

Μια τελική συμφωνία θα εκτόνωνε αυτό που έχει αναδειχθεί ως τη σοβαρότερη απειλή για τη διατλαντική συμμαχία από την ίδρυση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ θα συνεπαγόταν την τοποθέτηση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο την απομάκρυνση των κινεζικών συμφερόντων και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θα τηρούσε την υπόσχεσή του να μην επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκά έθνη.

Η κίνηση του Τραμπ θα αντιστρέψει μια τάση δεκαετιών, κατά την οποία οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την παρουσία τους στη Γροιλανδία από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Από τις έως και 17 βάσεις που διατηρούσε ο αμερικανικός στρατός στην περιοχή, ο αριθμός μειώθηκε μόνο σε μία με περίπου 150 άτομα προσωπικό και περισσότερους από 300 συμβασιούχους υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους είναι Δανοί ή Γροιλανδοί πολίτες.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η Δανία και η Γροιλανδία θα συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές σε «περαιτέρω επέκταση» της αμυντικής συνθήκης του 1951 με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα επεκταθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτό.

«Αυτό πρέπει, φυσικά, να γίνει με σωστό και σεβαστό τρόπο και τώρα παρακολουθούμε αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Η διατύπωση της συμφωνίας ήδη θέτει λίγους περιορισμούς στις ΗΠΑ, και τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία ενθαρρύνουν εδώ και χρόνια τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ εκεί.

«Κάθε φορά που ζητούσαμε συνάντηση για διάφορα θέματα, μας υποδέχονταν πάντα η προθυμία να το συζητήσουμε», δήλωσε η Άιρις Φέργκιουσον, πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας για την Αρκτική και την παγκόσμια ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Πρόσθεσε ότι η Γροιλανδία ενδιαφερόταν επίσης για τις ΗΠΑ που έκαναν περισσότερα στρατιωτικά, επειδή οι συμβάσεις στήριζαν την τοπική οικονομία.