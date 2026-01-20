Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Στο επίκεντρο οι ευρωπαίοι ηγέτες εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εκφωνήσει μία από τις εναρκτήριες ομιλίες των εργασιών του Φόρουμ που, παραδόξως, φέτος έχει κεντρικό θέμα το «Πνεύμα του Διαλόγου».

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, η ετήσια σύναξη που είναι αφιερωμένη στην πολυμερή διεθνή συνεργασία η οποία κακοποιείται συστηματικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνει σήμερα το βήμα στους ευρωπαίους ηγέτες, την ώρα που κλιμακώνεται το μπρα-ντε-φερ με την Ουάσινγκτον για την Γροιλανδία.

Μία ημέρα πριν από την άφιξη στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο του Τραμπ, που πολλαπλασιάζει τις απειλές κατά της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και της Δανίας και την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ενωση εξετάζει εμπορικά αντίμετρα στην νέα φάση του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης, οι δηλώσεις των ευρωπαίων ηγετών από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ θα τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εκφωνήσει μία από τις εναρκτήριες ομιλίες των εργασιών του Φόρουμ που, παραδόξως, φέτος έχει κεντρικό θέμα το «Πνεύμα του Διαλόγου».

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε μετ' επιτάσεως στην «ανάγκη ρητού και απερίφραστου σεβασμού» της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και της Δανίας κατά την διάρκεια συνάντησής της στο Νταβός με διακομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κονγκρέσου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατήγγειλε πρόσφατα «την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό» στις διεθνείς σχέσεις, βρίσκεται ανάμεσα στους θιασώτες της διαμόρφωσης μίας αυστηρής ευρωπαϊκής απάντησης στις απειλές Τραμπ. Θα καταλάβει το βήμα του Φόρουμ νωρίς το απόγευμα και θα αναχωρήσει για το Παρίσι το βράδυ χωρίς να διασταυρωθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Φαύλος κύκλος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταλάβει το βήμα του Φόρουμ αύριο. Ομως η αμερικανική παρουσία στο Νταβός είναι φέτος ισχυρότερη και πιο ορατή από ποτέ, ενώ τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας δεν χρειάστηκε να περιμένουν τον αρχηγό για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ήδη από χθες ότι δεν θα ήταν καθόλου συνετό για την Ευρωπαϊκή Ενωση να λάβει εμπορικά αντίμετρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας της Γροιλανδίας, ενώ για σήμερα έχει προγραμματίσει σειρά παρεμβάσεων.

Αντίθετα με τον γάλλο πρόεδρο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι θέλει να αποφύγει μία κλιμάκωση τελωνειακών δασμών.

«Οι τελωνειακές απειλές μεταξύ συμμάχων είναι απαράδεκτες. Αποδυναμώνουν την διατλαντική μας σχέση και στην χειρότερη των περιπτώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε φαύλο κύκλο», προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα προσφυγής των Αμερικανών στην στρατιωτική βία, απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα καταλάβουν στρατιωτικά τον έλεγχο της Γροιλανδίας».

Μεταξύ των άλλων ηγετών που αναμένονται σήμερα στο Νταβός, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, που επιδιώκει την μείωση της εξάρτησης της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφώνησε πρόσφατα σε νέα σύμπραξη με το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ