ΥΠΟΙΚ Γερμανίας και Γαλλίας: Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις απειλές Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, «είναι κρίσιμο η Γαλλία και η Γερμανία να εργαστούν μαζί και η Ευρώπη να προχωρήσει ενωμένη».

Σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας έστειλαν Γαλλία και Γερμανία προερχόμενοι στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή υψηλότερων δασμών, με αφορμή τη Γροιλανδία.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, έφτασε στη συνεδρίαση του Eurogroup μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά των ΗΠΑ «απαράδεκτες απειλές», αποφεύγοντας όπως είπε τον όρο «εκβιασμός», αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις «οικονομικού εξαναγκασμού». «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε αυτές οι απειλές να μην υλοποιηθούν», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος αποτροπής είναι να αποδειχθεί πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει με ενιαίο, συσπειρωμένο και ισχυρό τρόπο».

Ο Ρολάν Λεσκίρ σημείωσε ότι η ΕΕ διαθέτει «ισχυρά εργαλεία» για να απαντήσει, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις εμπορικές συμφωνίες, τους δασμούς και εφόσον χρειαστεί, τον Μηχανισμό κατά του Οικονομικού Εξαναγκασμού (Anti-Coertion Instrument). Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ζήτημα τέθηκε ήδη στη συζήτηση των πρέσβεων των κρατών-μελών, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση εξετάζεται σοβαρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Είναι σημαντικό η Γαλλία και η Γερμανία να είναι ενωμένες και να πουν ξεκάθαρα "όχι"», κατέληξε ο Γάλλος υπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να δεχθεί πιέσεις που αμφισβητούν την κυριαρχία κρατών-μελών ή την ευρωπαϊκή συνοχή.