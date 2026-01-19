Νταβός: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δεν θα μετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

H τραγική απώλεια ζωών αμάχων στο Ιράν καθιστά ανάρμοστη την παρουσία της ιρανικής κυβέρνησης στο Νταβός φέτος, εξήγησαν οι διοργανωτές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δεν θα μετάσχει τελικά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές λέγοντας ότι η παρουσία του «θα ήταν ανάρμοστη» μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δεν θα συμμετάσχει στο Νταβός», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Φόρουμ στο Χ. «Αν και είχε προσκληθεί πέρυσι το φθινόπωρο, η τραγική απώλεια ζωών αμάχων στο Ιράν στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων καθιστά ανάρμοστη την παρουσία της ιρανικής κυβέρνησης στο Νταβός φέτος», εξήγησαν.

Ο Αραγτσί θα συμμετείχε στις 20 Ιανουαρίου σε εκδήλωση την οποία θα συντονίσει η Ρούλα Χάλαφ, διευθύντρια σύνταξης των Financial Times, μία ημέρα προτού εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου από εμπόρους στην Τεχεράνη οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού, προτού εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν με τη βία από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι ίδιες οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για «χιλιάδες νεκρούς», ενώ πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις φοβούνται ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες νεκροί, με τις εκτιμήσεις τους να κυμαίνονται από 3.000 μέχρι 20.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ