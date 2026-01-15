Πολιτική | Διεθνή

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος προσβλέπει στην ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν το 2026

«Ευχαρίστησα την Πρόεδρο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Επιτροπή και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο και την ένταξή μας το 2026», ανέφερε.

Η Κύπρος προσβλέπει στην ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν το 2026, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λεμεσό.

Κατά την επίσκεψη του Κολεγίου των Επιτρόπων στη Λεμεσό, με αφορμή την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι πέραν πέραν του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Προεδρίας, συζητήθηκε και «η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρη ένταξή της στον χώρο του Σένγκεν».

«Ευχαρίστησα την Πρόεδρο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Επιτροπή και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο και την ένταξή μας το 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ν. Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Νίκος Χριστοδουλίδης
Κύπρος
Σένγκεν
