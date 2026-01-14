Ολλανδός ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως

Εξήρε το επίπεδο των σχέσεων των δυο χωρών, ανέφερε ότι 20 χιλιάδες Έλληνες σπουδάζουν στην Ολλανδία και 1 εκατομμύριο ολλανδοί τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα

Ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, Ασύλου και Μετανάστευσης, David van Weel στις δηλώσεις με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη, εξήρε το επίπεδο των σχέσεων των δυο χωρών, ανέφερε ότι 20 χιλιάδες Έλληνες σπουδάζουν στην Ολλανδία και 1 εκατομμύριο ολλανδοί τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα, και είπε ότι οι διμερείς σχέσεις είναι πρωτίστως σχέσεις μεταξύ των λαών. Είπε ότι συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Βενεζουέλα που «επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των λαών μας».

Αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Ιράν που όπως είπε, είναι το πιο πιεστικό θέμα, και τόνισε ότι «το καθεστώς στερεί τη ζωή διαδηλωτών και αυτό πρέπει να σταματήσει». Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ εξήρε το ρόλο της χώρας μας, λέγοντας ότι είναι «σημαντικός ο ρόλος που παίζει παγκοσμίως η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΝΑΤΟ», ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα «σημαντικό παράγοντα της ασφάλειας στην περιοχή».

Είπε, επίσης, ότι η Ελλάδα διαδραματίζει κομβικό ρόλο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η υποδοχή μεταναστών, τόνισε ότι συζητήθηκε το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ αναφερόμενος στο θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή βαρών στην Ευρώπη, καθώς και ενίσχυση της καινοτομίας στο χώρο της άμυνας.

Ο Ολλανδός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η άμυνα είναι ένας χώρος συνεργασίας, και η επιθυμία Ελλάδας-όπως είπε- είναι να εκσυγχρονίσει την αμυντική βιομηχανία της, επισημαίνοντας ότι πολλές ολλανδικές εταιρείες θέλουν να συνεργαστούν σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος, 0 Ολλανδός ΥΠΕΞ συνεχάρη τον κ. Γεραπετρίτη για όλα όσα έχει κάνει η χώρα μας στη θάλασσα, και κατέληξε τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι για τη χώρα του η συνεργασία με την Ελλάδα στο εμπόριο στη μετανάστευση και στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ