Λάιεν: Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς» - «Προειδοποιητικές βολές» από Μακρόν

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν --με έργα και όχι μόνο με λόγια-- ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε πως μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες».

«Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε ο Μακρόν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ